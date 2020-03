Frühjahrsbestellung im Saale-Orla-Kreis ist angelaufen

Im Saale-Orla-Kreis hat die Frühjahrsbestellung auf den Feldern begonnen. Allerdings haben die frostigen Nächte in der vorigen Woche das Ausbringen des Saatgutes gebremst. Stellenweise war der Boden gefroren, was auch in der kommenden Woche zu befürchten ist.

Das sonnige Wetter tagsüber täuschte ein wenig darüber hinweg, dass es stellenweise Nachtfröste bis zu zehn Grad unter dem Gefrierpunkt gab. „Zu Beginn der Woche hatten wir zunächst versucht, das Saatgut auszubringen“, blickt Christian Korb, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Friesau, zurück. Aber erst am Donnerstagnachmittag konnte dann tatsächlich damit begonnen werden. „Mit Sicherheit wird das in dieser Woche nochmal unterbrochen, wenn sich erneut Frost einstellen sollte“, meint Christian Korb angesichts der Wetterprognosen. Sommergerste, die zu Braugerste werden soll, wird jetzt angebaut. Ebenso Futtererbsen, die als wichtiger Eiweißlieferant in der betriebseigenen Viehwirtschaft benötigt werden.

Düngung für den Wachstumsstart

„Ganz wichtig ist jetzt die Düngung auf den Feldern, damit die Pflanzen einen guten Wachstumsstart bekommen“, nennt Christian Korb eine weitere Aufgabe, die zurzeit zu erledigen ist. Raps als Frühstarter müsse als erstes seine Nährstoffe bekommen. Beim Weizen erfolge die Düngung in Form von Gärresten aus der Biogasanlage. Diese enthalten neben Stickstoff auch Kalium, Phosphor, Magnesium und Schwefel. Nach der Düngung mit Gärresten wird die mikrobielle Aktivität des Bodens für einige Wochen erhöht. Im Gegensatz zu Gülle ist das schnellere Eindringen in den Boden und somit eine verringerte Emission gegeben. Daneben gehören jetzt zu den Tagesaufgaben die Pflege der Kulturen wie das Abschleppen der Wiesen. Damit werden Maulwurfshügel und von Wildschweinen verursachte Wühlschäden eingeebnet, damit später aufgehäufte Erdmassen nicht in das Schnittgut gelangen, was im Silo zum Verderben des Grases führen kann.

Beim Abschleppen der Wiesen werden aufgeworfene Erdhügel beseitigt. Foto: Peter Hagen

Direktvermarkter für die Versorgung

Auch im Orlatal laufen das Düngen und die Frühjahrsbestellung auf den Feldern, teilt Britta Ender, Regionalgeschäftsführerin des Thüringer Bauernverbandes, mit. Beispielsweise habe der Landwirtschaftsbetrieb Agrarprodukte (AP) Ludwigshof mit den Fruchtarten Sommergerste und Erbsen begonnen, gefolgt von Luzerne, Ackerfutter und der Sonderkultur Kamille. „Aktuell besteht keine Notlage“, geht Britta Ender auf die gegenwärtige Coronakrise ein. In allen Landwirtschaftsbetrieben werde besonnen agiert. Ob sich die Schließungen von Schulspeisungen und Kantinen einerseits sowie Hamsterkäufe im Lebensmitteleinzelhandel andererseits auf den Absatz der Direktvermarkter auswirke, sei noch abzuwarten. „Essen müssen alle, ob in der Kantine oder nun durch das Kochen in Familie“, sagt Britta Ender. In jedem Fall seien die Verbraucher gut beraten, die Direktvermarkter wie Hofläden, Kartoffellagerhäuser, Milchtankstellen und Fleischereien zu nutzen.

Schwerpunkt auf Regionalität

Was Landwirte wie Christian Korb derzeit sorgt ist die Frage, was passieren würde, wenn plötzlich Corona-Sperrgebiete eingerichtet werden sollten, wie das jüngst in Neustadt am Rennsteig geschah. „Die in der Landwirtschaft anstehenden Arbeiten müssen trotzdem erledigt werden“, verdeutlicht der Landwirt, „die Kühe sind zu melken, das Vieh ist zu füttern und die Aussaat durchzuführen.“ Zudem macht sich der Friesauer Gedanken über die zuverlässige Verfügbarkeit von verschiedenen Desinfektions- und Pflanzenschutzmitteln oder von Vitaminen in den Futtermitteln, die nicht in Deutschland produziert werden. Auch auf diesem Gebiet müsse künftig der Schwerpunkt wieder auf mehr Regionalität gelegt werden, fordert Christian Korb.

Die Versorgungssicherheit mit landwirtschaftlichen Produkten sei gewährleistet, versichert Britta Ender und betont: „Die Landwirte sind eine stabile Größe und sorgen umsichtig auch unter diesen schwierigen Umständen für die sichere Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln.“ Christian Korb wünscht sich, dass die Bedeutung der regionalen Landwirtschaft von den Menschen und der Politik künftig vielleicht höher wertgeschätzt wird.