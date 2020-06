Die Remptendorfer Schülerinnen Jessie-Lain Dittmar, Fabienne Weineck und Celine Grimm (von links) mit Lehrerin Katrin Riese Zweite von rechts) im Garten des Hauses Elisabeth in Ebersdorf. Die Fühlkisten, Bilderkärtchen und sogar einen Präsentkorb als Dankeschön haben sie der Einrichtung geschenkt.

Fühlkisten und Riechproben für das Haus Elisabeth in Ebersdorf

Franziska Hecklau, Pflegedienstleiterin im Haus Elisabeth in Ebersdorf, ist die Freude über das Interesse der jungen Leute anzumerken. Vier Schülerinnen der Remptendorfer Regelschule haben sich in ihrer Projektarbeit dem Thema Beschäftigungsmaterial für Menschen mit Demenz gewidmet und hatten sich als Partnereinrichtung das Haus Elisabeth in Ebersdorf ausgesucht.

Das Haus gehört zum Seniorenzentrum Emmaus, ist vor zwölf Jahren in der Krankenhausstraße entstanden und wurde speziell für die Betreuung von Menschen mit Demenz konzipiert. Es gibt 40 Plätze, die stets belegt sind und es existiert eine Warteliste. Die Pflegefach- und Betreuungskräfte haben viel zu tun. Doch für junge Menschen, die sich für die Altenhilfe interessieren und gar einen Beruf in diese Richtung lernen möchten, ist immer Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schülerinnen Lea Sophie Bartl, Jessie-Lain Dittmar, Celine Grimm und Fabienne Weineck waren mit ihrer Lehrerin Katrin Riese im Oktober 2019 zum ersten Mal im Haus, zunächst um sich kennenzulernen, die Mitarbeiter und Bewohner zu treffen. In folgenden Besuchen wurden Fühlkisten und Riechproben gebaut, dazu haben die Schülerinnen Bilderkärtchen angefertigt. „Wenn ein Kamm erfühlt werden sollte, gab es dazu eine Karte, auf der ein Kamm abgebildet war. Für Riechproben wurde ähnlich vorgegangen, zum Rosmarin-Duft ein Bild mit Rosmarin“, erzählt die Pflegedienstleiterin Franziska Hecklau.

Die Schülerinnen hatten sich sehr interessiert an der Arbeit gezeigt, mit Einfühlungsvermögen Kontakt zu Bewohnern hergestellt und dann auch mit ihnen zusammen gebastelt. Die Corona-Krise hat diese gute persönliche Zusammenarbeit unterbrochen. Um die Projektarbeit dennoch abschließen zu können, haben die Regelschülerinnen ihre Fühlkisten am Haus abgegeben und konnten per Video sehen, wie die Bewohner diese ausprobiert haben und viel Freude dabei hatten.

Die Erkenntnisse haben die Schülerinnen in ihre Projektarbeit einfließen lassen. Die vier wurden für ihre Arbeit mit der Note 1 bewertet.