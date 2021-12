Die Führerscheinstelle des Landratsamtes in Schleiz bleibt für den Rest dieser Woche komplett geschlossen.

Führerscheinstelle in Schleiz bleibt kurzfristig geschlossen

Schleiz Krankheitsbedingt steht gegenwärtig kein Personal mehr zur Verfügung.

Bei den ohnehin langen Wartezeiten in der Führerscheinstelle Schleiz des Landratsamtes kommt es jetzt noch dicker: Für den Rest dieser Woche bleibt die Behörde geschlossen. Es fehlt Personal!

Vertretung ist nicht möglich

Das Verkehrsamt des Saale-Orla-Kreises teilt heute aktuell mit, dass die Fahrerlaubnisbehörde in Schleiz krankheitsbedingt bis Ende der Woche geschlossen bleiben muss. Das betrifft also die ursprünglichen Öffnungszeiten am Donnerstag und Freitag. "Da alle Mitarbeiter betroffen sind und es sich um geschultes Fachpersonal handelt, ist eine Vertretung durch andere Mitarbeiter der Kreisverwaltung leider nicht möglich", heißt es zur Erklärung, dass kein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. Aller Voraussicht nach soll ab dem kommenden Dienstag, 14. Dezember, wieder geöffnet werden.

Kfz-Zulassung nicht betroffen

„Wir bedauern außerordentlich, dass die kurzzeitige Schließung unumgänglich ist und hoffen, dass die Führerscheinstelle so schnell wie möglich wieder die dringenden Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bearbeiten kann“, lässt Landrat Thomas Fügmann (CDU) wissen. Von der Schließung nicht betroffen sind die Kfz-Zulassungsstellen in Schleiz und in Pößneck.

Freitag beraten Verkehrsminister

Die ohnehin langen Wartezeiten bei der Führerscheinstelle sind seit Monaten ein Aufreger. Nach Recherchen unserer Redaktion werde am kommenden Freitag bei der nächsten Zusammenkunft der Verkehrsminister der Länder auch darüber beraten, ob ein zeitlicher Aufschub bei den Fristen für den Umtausch älterer Führerscheine angesichts der Personalprobleme aufgrund der Pandemie gewährt werden könne. Bislang hatten die Länder, darunter auch Thüringen, eine solche Möglichkeit abgelehnt.