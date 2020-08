Führungen und viele Mitmach-Aktionen in Lehesten

Ereignisreiche Wochenenden stehen dem Technischen Denkmal Historischer Schieferbergbau Lehesten bevor. Zum einem nimmt die Einrichtung am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, teil, zum anderen wird am Sonntag, 20. September, der Tag des Geotops gefeiert.

Was kann ein Denkmal eigentlich alles? Welche Chancen bietet es für die Gesellschaft und wo ergeben sich neue Perspektiven auf etwas, das für viele selbstverständlich ist? Unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ gewährt das Technische Schaudenkmal laut Ankündigung zum Denkmaltag seltene Einblicke in die Arbeit der Stiftung.

Rundgang durch den Förderkomplex

Los geht es am 13. September, um 10.30 Uhr mit einer Führung im Technischen Denkmal Historischer Schieferbergbau Lehesten. Um 12 Uhr ist eine Filmvorführung zum Aufbau des Technischen Denkmals geplant. Eine Stunde später erhalten die Besucher Informationen aus erster Hand zur Historie von Schacht IV mit anschließendem Rundgang durch den Förderkomplex. Eine weitere Filmvorführung über die Arbeit unter Tage folgt um 14.15 Uhr. Weitere Führungen im Denkmal und zur Geschichte des Schachts IV sind um 14 Uhr und 14.30 Uhr geplant. Für die Verpflegung der Gäste sorgt das Team des Technischen Schaudenkmals. Eine Begehung des Fördergerüstes ist an diesem Tag möglich, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Der Tag des Geotops wird von 10 bis 16 Uhr gefeiert. „Nach dem Schiefer ist vor dem Schiefer“, so die Organisatoren. Denn 2019 war der Schiefer das Gestein des Jahres. An die umfangreichen Veranstaltungen in diesem Themenjahr wollen sie auch in diesem Jahr anknüpfen und das „Blaue Gold“ in all seinen Facetten präsentieren. Zahlreiche Schiefer-Aktiv-Angebote laden zum Erkunden des Museums ein.