Führungen zum Schieferbergbau in Lehesten

Lehesten Zum Tag des offenen Denkmals haben Besucher die Gelegenheit, von erfahrenen Bergmännern mehr über die schwere Arbeit unter Tage zu erfahren.

Das Technische Denkmal "Historischer Schieferbergbau Lehesten" beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals am 12. September und lädt zu Führungen ein. Besucher haben hierbei die Gelegenheit, aus erster Hand mehr über die Schiefergewinnung der jüngeren Zeit zu erfahren.

Schiefergewinnung von 1964 bis 1999

"Die nüchtern wirkenden Zweckbauten der historischen Schiefergewinnung und das historische Inventar genießen überregionale Strahlkraft und sind in Funktion und Konstruktion einmalig und inmitten eines hochwertigen Naturschutzgebietes gelegen", verweist Wolfgang Vogel, Projektkoordinator der Stiftung Thüringischer Schieferpark Lehesten, auf einige Besonderheiten. Zum Tag des offenen Denkmals sollen die Besucher besondere Blicke in die Geschichte der Schiefergewinnung während der Jahr 1964 bis 1999 erhalten.

Kurzfilm wird gezeigt

Erfahrene Bergleute berichten von ihrer schweren Arbeit unter Tage und vermitteln aus erster Hand spannende Informationen über ihre ehemalige Arbeitsstätte, speziell zum weithin sichtbaren Schacht-IV-Förderkomplex. Ab 10.30 Uhr soll es bedarfsweise Führungen entlang der historischen Funktionsgebäude geben, zu denen das Fördermaschinenhaus oder beispielsweise die Lampenstube gehören. Zudem wird ein Kurzfilm über die Arbeit zu sehen sein.

Spenden sind gerne gesehen

Am Museum Technisches Denkmal „Historischer Schieferbergbau Lehesten“ werden zudem während der Führungszeiten um 10.30 und 14 Uhr Erläuterungen zur Gewinnung, Förderung und Verarbeitung des Schiefers im 19. und 20. Jahrhundert angeboten. Die Veranstaltungen am Schacht IV sind kostenfrei, Spenden sind indes jederzeit gerne gesehen. Diese werden für den weiteren Erhalt der denkmalgeschützten historischen Funktionsgebäude verwendet. Für die Besichtigungen innerhalb geschlossener Räume ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske erforderlich. Bei den Führungen am Museum "Technisches Denkmal" gelten die üblichen Eintrittspreise. Für das leibliche Wohl der Gäste wird am Tag des offenen Denkmals gesorgt.