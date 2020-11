Der Bau des Wärme- und Abwassernetzes in Gahma schreitet voran. Mehrere hundert Meter Leitungen sind bereits verlegt worden. Das liegt aber nicht nur an den Mitarbeitern der Firma STW, die den Tiefbau übernimmt, sondern wieder einmal auch an den engagierten Bewohnern des Ortes in der Gemeinde Remptendorf.

An diesem sonnigen Nachmittag hält es nicht viele Gahmaer in ihren Häusern. Die Garten werden winterfest gemacht, die Wäsche zum Trocknen aufgehangen oder eben ein meterlanger Graben neben dem eigenen Haus gezogen. „Einige packen eben mit an“, so Tino König, Vorstandsvorsitzender der Wärme und Abwasser Gahma eG. Wenn die Leitung nicht unter der Straße, sondern daneben oder unter einem schmalen Weg zwischen den Häusern verlegt werden soll, übernehmen die Bürger die Arbeiten.

Kein fester Zeitplan

Und so schreiten die Arbeiten immer weiter voran. Die Kanalisation wird von der einheimischen Straßen-, Tief- und Wasserbau GmbH aus Eliasbrunn gebaut. Diese soll später eine Länge von etwa 1,6 Kilometern erreichen. Bis jetzt sind laut Tino König bereits 350 Meter Abflussrohr verlegt worden, vier Häuser sind bereits an das Abwassernetz angeschlossen. Dazu liegen 250 Meter Wärmeleitung und 400 Meter leere Glasfaserrohre unter der Erde.

„Einen genauen Zeitplan haben wir aber nicht“, so Tino König. Die Arbeiten werden in diesem Jahr so lange fortgesetzt, wie es die Witterung zulässt. „Daher hoffen wir natürlich auf einen milden Winter.“ Im kommenden Jahr soll der Abschnitt auf der einen Seite der Ortsdurchfahrt fertiggestellt werden. 2022 soll die andere Straßenseite folgen. „Dann ist das Gröbste erledigt und wir beginnen 2023 mit dem Bau des Heizhauses“, sagt König.

Immer mehr Interessierte

Aber nicht nur die Arbeiten schreiten voran, auch die Zahl der Beteiligten an diesem Projekt steigt immer weiter an. Geplant sind rund 40 Häuser an die neue Kanalisation und rund 30 Haushalte an das Wärmenetz anzuschließen. „Nachdem die Leute sehen, wie viel Aufwand wir betreiben, wollen immer mehr einen neuen Anschluss“, sagt Tino König. „Wenn die Straße schon einmal offen ist, denken sie, können wir auch mitmachen.“

Wenn die Leitung nicht unter der Straße verlegt werden soll, übernehmen auch mal die Anwohner selbst das Ausheben der Gräben. Foto: Sophie Filipiak

Zudem will die Gemeinde Remptendorf die Straßenbeleuchtung und Gehwege erneuern lassen. Und übernimmt sie die Kosten für die Behebung eines unerwarteten Problems: Denn bei den Erdarbeiten wurde ein Bachkanal entdeckt, der sehr desolat ist. Die Reparatur zahlt die Kommune.

Auch die Thüringer Energienetze sind mit im Boot. Bislang werden die Anwohner Gahmas oberirdisch mit Strom versorgt, das soll sich aber ändern. „Es ist eine Win-Win-Situation“, so Tino König. „Wir übernehmen den Tiefbau und bekommen schneller als gewöhnlich neue Stromleitungen.“

Abnahme der Kläranlagen

Mitte September fiel der offizielle Startschuss für den Bau des lokalen Abwasserentsorgungs- und Wärmeversorgungsnetzes. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Kleinkläranlagen mit einer Kapazität von jeweils 50 Einwohnerwerten bereits in den Boden gebracht worden. „Leider nicht an der Stelle, die wir eigentlich favorisiert hatten“, erläutert Tino König. Statt am Ortsausgang Richtung Ruppersdorf mussten aufgrund von Förderungsanforderungen die Kläranlagen an den Unteren Dorfteich mitten im Ort in den Boden gelassen werden.

In den kommenden drei Wochen sollen sie vom Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland abgenommen und ans Stromnetz angeschlossen werden.