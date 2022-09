Stephanie Rössel über das Waldsterben in der Region.

„Ich mag Bäume“: Das ist seit längerer Zeit einer meiner Lieblingssätze. „Waldbaden“ beispielsweise ist ein richtiger Trend geworden. Dabei hat es verschiedene Gründe, warum sich Menschen inmitten von Bäumen wohlfühlen. Die Farbe Grün wirkt nachweislich beruhigend und entspannend. Sogar der Geruch des Waldes könnte eine besondere Rolle spielen. Der Boden dort produziert selbst Ozon. Bedenkt man, dass beim Zahnarzt Ozontherapien angeboten werden, könnte man darin durchaus einen Zusammenhang für positive Auswirkungen auf den Körper erkennen.

Vielleicht sollten wir einfach mal überdenken, ob wir den Wald nur brauchen, um das Holz zu verarbeiten, oder ob er für uns vielmehr eine Bedeutung in Hinblick auf die Lebensqualität hat. Wir sehen es als selbstverständlich an, dass uns die Natur in unserer Freizeit zur Verfügung steht, dass wir im Baumarkt jederzeit Bretter kaufen können oder im Möbelhaus Schränke in tausend Varianten vorfinden. Und die Arbeitsplätze in der Papier- und Holzindustrie sollen in der Region auch gesichert bleiben. Das erwarten wir einfach.

Dann erwarte ich jetzt von allen, dass sie sich auf einen Hügel stellen und auf die Wälder von Rempersdorf, Gahma und Liebschütz schauen und die Sache mit dem Geben und Nehmen noch mal überdenken. Ich mache das auch, denn ich mag Bäume.

Fehler bei der Waldbewirtschaftung auch in der Saale-Orla-Region