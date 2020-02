Geburtstagsfeier in Bad Lobenstein endet mit Prügelei

Zu einer Gruppenprügelei artete am Wochenende eine Geburtstagsfeier in Bad Lobenstein aus. Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen anrücken, zudem eilte der Rettungsdienst vor Ort.

Erst auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte die Polizei Saale-Orla den Vorfall, der sich bereits in der Nacht zum Sonntag in der Schlossgasse zugetragen hatte. Demnach feierten um die 25 Personen den Geburtstag einer 18-jährigen Gastgeberin. Zu vorgerückter Stunde geschah dies offenbar zu laut für die Nachbarschaft, so dass sich ein 45-jähriger Anwohner auf den Weg zum Partyraum machte, um für Ruhe zu sorgen. Was sich dann im Einzelnen abspielte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Offenbar ist der Nachbar nicht nur verbal angegangen, sondern auch geschlagen und getreten worden. Laut Polizeibericht trug dieser jedenfalls Hämatome im Gesicht davon. Der 45-Jährige wehrte sich vermutlich und schubste hierbei die 18-jährige Gastgeberin, die rückwärts stürzte und hierbei mit dem Kopf an einer Bordsteinkante aufschlug.

Drei Streifenwagen der Polizei eilten in die Schlossgasse. Das erste Fazit der Beamten war allerdings ernüchternd. Die Personalienfeststellung und die Befragung der Personen vor Ort sei nur „bedingt möglich gewesen“, hieß es. Zu viel Alkohol war an diesem Abend offenbar schon geflossen.

Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.