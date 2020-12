Der Standort der ehemaligen Möbelfabrik in Wurzbach wird für die neue Grundschule mit in Erwägung gezogen. Damit würde zugleich eine alte Industrieruine verschwinden.

Wurzbach. Kommendes Jahr soll Baustart an einem der beiden noch in Prüfung befindlichen Standorte sein.

Geld für neue Grundschule in Wurzbach

Im Oberland wird weiterhin zur Verbesserung der Lernbedingungen in den Bereich Schulen investiert. Wie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am Mittwoch mitteilte, bekommt der Saale-Orla-Kreis eine Zuwendung von knapp 3,2 Millionen Euro für den Neubau einer Grundschule in Wurzbach.