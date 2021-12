Geschädigter bleibt Strafprozess in Bad Lobenstein fern

Bad Lobenstein Der Anklagevorwurf gegen zwei Männer war schwerwiegend, doch dann nahm der Prozess einen überraschenden Verlauf.

Die Anklage lautete in einem Fall auf gefährliche Körperverletzung sowie im anderen auf Beihilfe hierzu. Zwei Angeklagte, ein Pflichtverteidiger und drei Zeugen saßen zu Beginn der Hauptverhandlung im Gerichtssaal, allein der ebenfalls als Zeuge geladene Geschädigte fehlte unentschuldigt. Ein Ordnungsgeld von 200 Euro oder ersatzweise vier Tage Haft standen im Raum. Doch dann nahm der Prozess einen überraschenden Lauf.

In Wohnung gelockt und geschlagen

Die beiden Angeklagten schilderten beim Prozess am Bad Lobensteiner Amtsgericht freiweg, was sich an einem späten November-Abend vor einem Jahr in der Bad Lobensteiner Heinrich-Behr-Straße zugetragen hatte. Der nicht vor Gericht erschienene Geschädigte hatte dort eine Wohnung aufgesucht, in der ihm einer der beiden Angeklagten "mit der Faust ins Gesicht geschlagen" hat, wie der 32-jährige Angeklagte unumwunden einräumte. Er habe jedoch nicht mit dem Knie mehrmals zugetreten, wie es ursprünglich im Tatvorwurf hieß. Der zehn Jahre ältere Mitangeklagte, dem ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt worden war, habe hierbei nicht mitgewirkt. Das Verfahren gegen ihn wurde daher in der Hauptverhandlung eingestellt.

Mit Scherz über Hamster fing alles an

"Ich hatte schon ab Nachmittag viel getrunken", erklärte der verbliebene 32-jährige Angeklagte zu seinem Blutalkoholwert von 2,3 Promille, der nach der körperlichen Auseinandersetzung festgestellt worden war. Mit dem Geschädigten habe er ein gemeinsames Quartier bewohnt. Nach einem schlechten Scherz über dessen Hamster habe ihn der Geschädigte der Wohnung verwiesen. Daher habe er in der Heinrich-Behr-Straße Zuflucht gefunden, wo ein Zahnarzt in seiner Praxis eine kleinere Wohnung bereitstellte. Von dort hatte er seinen vorherigen Mitbewohner mehrmals angerufen und ihn aufgefordert, zu ihm zu kommen. "Ich wollte mit ihm klären, dass ich wieder in die Wohnung zurückkommen kann", so der Angeklagte. Als der spätere Geschädigte dann tatsächlich bei der Zahnarzt-Wohnung erschienen war, setzte es die Fausthiebe gegen ihn. Aufgrund der Verletzungen war eine stationäre Aufnahme ins Krankenhaus veranlasst worden.

Geldstrafe von 900 Euro

"Der Angeklagte hat sich geständig zur Körperverletzung eingelassen", hielt die Staatsanwaltschaft dem 32-Jährigen zugute. Auch sei eine gefährliche Körperverletzung durch Tritte mit dem Knie ins Gesicht anhand der erlittenen Verletzungen nicht nachvollziehbar. Zwar sei der Angeklagte vorbestraft, auch einschlägig. Jedoch liege die letzte Tat schon 2016 zurück. In Anbetracht all dieser Umstände wurde eine Geldstrafe von 900 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung beantragt. Dem folgte das Gericht in seinem Urteil, das rechtskräftig ist. Nachdem die Hauptverhandlung ohne Aussage des Geschädigten zu Ende geführt werden konnte, ist von dem möglichen Ordnungsgeld abgesehen worden.