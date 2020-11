Geschichte neu entdecken

Statt in die Schulgeschichtsbücher zu stieren und langweilige Fernsehdokumentationen zu folgen, haben sich viele Kinder und Jugendliche aufgemacht, Geschichte selbst zu entdecken. Dies wurde durch das Projekt „30 Jahre Mauerfall“ des Q3-Projektbüros in Bad Lobenstein möglich gemacht. Die Teilnehmer aus Ost und West waren dazu angehalten, sich mit der Wende kreativ auseinanderzusetzen. In Interviews mit Zeitzeugen stellten sie selbst die Fragen, produzierten einen eigenen Film und befragten Passanten auf der Straße nach ihren Erinnerungen an den Mauerfall.

So wurden die Schüler aktiv zu Geschichtsforschern, sammelten Berichte und Einzelstücke für das fertige Gesamtbild, statt nur passiv Informationen aufzunehmen. Von diesem Projekt profitieren aber nicht nur die Jugendlichen, die zum einen neue Einblicke in die Geschichte aus erster Hand erhalten und zum anderen Erfahrungen im medialen Bereich sammeln konnten. Dadurch dass die Ergebnisse der langjährigen Arbeit öffentlich zugänglich sind, schuf das Projekt „Zeitspringer“ im Internet einen Ort für alle Menschen, sich gemeinsam an einen aufregenden Lebensabschnitt zu erinnern, der von Umbrüchen und Zukunftsängsten geprägt war. In der heutigen Zeit des Kontaktverbotes ist das wichtiger denn je.