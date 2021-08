Gleich zwei Unfälle mit Verletzten im Saale-Orla-Kreis wegen Hasen auf der Straße

Schleiz. Sowohl bei Bad Lobenstein als auch bei Schleiz kam es am Wochenende zu Unfällen wegen Hasen, die über die Straße liefen. Der Polizeibericht für den Saale-Orla-Kreis.

Bei einem Unfall bei Bad Lobenstein wurde eine 17-jährige Mopedfahrerin verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei die 17-Jährige am Samstagabend auf der B90 zwischen Saaldorf und Bad Lobenstein einem Hasen ausgewichen, kam dadurch ins Rutschen und stürzte. Die junge Frau kam ins Krankenhaus. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Hase verursacht Unfall

Ebenfalls ein Hase war der Grund für einen Unfall bei Schleiz. Laut Polizei fuhr am Sonntagmorgen ein 18-Jähriger mit seinem Wagen auf der Landstraße zwischen Schleiz und Gefell auf ein anderes Auto auf, dessen Fahrer auf Höhe des Abzweiges nach Göttengrün stark abbremste, da ein Hase die Fahrbahn überquerte. Ein 19-Jähriger, der mit im Fahrzeug saß, in das der 18-Jährige fuhr, wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Schleiz.

Mit falschem Nummernschild unterwegs

Am Sonntag war ein 40-jähriger mit seinem Auto in Schleiz unterwegs, obwohl der PKW seit Juni stillgelegt war. Laut Polizei befanden sich am Fahrzeug Kennzeichen, die an ein anderes Auto gehörten. Die Beamten stellten die Kennzeichentafeln sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und zeigten den Fahrer an.

Auf Ölfleck weggerutscht

Am Samstagnachmittag kam ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad auf Grund eines Ölflecks auf der abschüssigen Strecke in einer Rechtskurve zwischen Helmsgrün und Neundorf ins Schleudern und stürzte. Das Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war, schlitterte über die Fahrbahn und beide Personen landeten im Graben. Der 49-jährige Sozius erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen Feuerwehrgerätehaus gefahren und abgehauen

Am Samstagmorgen wurden Schäden am Tor des Feuerwehrgerätehauses in Eßbach festgestellt, nachdem ein Unbekannter vermutlich beim Wenden dagegen gestoßen war. Laut Polizei habe sich der Verursacher nicht um den entstandenen Sachschaden von etwa 1000 Euro gekümmert und fuhr einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Vor Polizei geflüchtet und gestürzt

Am Sonntagmorgen war ein 17-Jähriger mit seinem Moped zwischen Göttengrün und Gefell unterwegs. Als der Fahrer einen Streifenwagen erblickte, flüchtete er über einen Waldweg, verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er nahm Reißaus und ließ laut Polizei seinen Sozius leichtverletzt an der Unfallstelle zurück. Bei Eintreffen des Ausreißers vor seinem Elternhaus erwarteten ihn bereits die Polizisten und ließen ihn pusten. Der Atemalkoholtest ergab 0,39 Promille. Auf Grund dieser Tatsache sowie der Verletzungen des Sozius stellten die Beamten den Führerschein des Verursachers sicher und veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus.