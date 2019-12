Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grableuchten in Schleiz gestohlen

Einen bislang ruhigen Verlauf der Weihnachtsfeiertage gibt es für die Polizei in der Region. Am Heiligabend musste in Neustadt an der Orla der Einbruch in einem Gartengrundstück registriert werden. In der Nacht zum Dienstag betraten bislang unbekannte Täter den Kleingarten, der sich im Bereich der Triptiser Straße befindet. Dort wurden „diverse Gegenstände“ beschädigt beziehungsweise entwendet, die von der Polizei jedoch nicht genauer beschrieben worden sind. Es wird um Zeugenhinweise gebeten, wenn jemand auffällige Personen in dem Bereich bemerkt haben sollte.

Grableuchten waren die Beute bislang unbekannter Diebe in Schleiz. Vom Bergfriedhof verschwanden laut Polizei insgesamt drei Grablichter, die auf verschiedenen Gräbern gestanden hatten. Auch zu dieser respektlosen Tat wird um Zeugenhinweise gebeten.

Im benachbarten Oberfranken endete die Autobahnfahrt eines 48-jährigen Mannes aus Berlin, der Heiligabend zur Mittagszeit nahe der Landesgrenze in eine Polizeikontrolle geraten war. Den Beamten reichte der Mann einen „internationalen Führerschein“, der sich schon auf den ersten Blick als ein Internetprodukt herausstellte. Der Fantasieführerschein ist natürlich beschlagnahmt worden und die Fahrt des Berliners beendet gewesen. Er wird sich strafrechtlich wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

In Carlsgrün bei Bad Steben hätte Heiligabend um ein Haar einen bösen Verlauf nehmen können. Dort war gegen 18.30 Uhr im Flur einer Wohnung eine brennende Kerze umgefallen. Ein Hocker, auf dem die Kerze gestanden hatte, fing Feuer und die Flammen griffen auf eine Kommode sowie die Deckenpaneele über. Zum Glück bemerkten die Bewohner den Brand rechtzeitig und löschten diesen mit zwei Eimern Wasser. Die angerückte Feuerwehr lüftete nur noch die Wohnung gründlich durch. Eine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.