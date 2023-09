Großes Modellbahnprojekt ist in Bad Lobenstein im Entstehen

Bad Lobenstein Die Modellbahnfreunde Oberland setzen nach den Sommerferien ihre Aktivitäten fort. Interessierte sind mittwochs zum Kennenlernen eingeladen.

Die Mitglieder des Vereins Modellbahnfreunde Oberland e.V. arbeiten auch nach den Ferien in den Vereinsräumlichkeiten weiter an ihren Modellbahnmodulen.



„Nach der erfolgreichen Realisierung eines großen europäischen Projektes zum Holztransport aus Tschechien nach Blankenstein werden weitere regionale Modelleisenbahnmodule realisiert“, teilt der Vorstand mit. Dies bedürfe vieler filigraner Modellbau-Bastel-, Säge- und andere Holzarbeiten sowie Feinarbeit bei der Gestaltung der Landschaftsmodelle. All diese Modulbauaktivitäten organisieren die Mitglieder in den Werkräumen des Vereins. Neben den Modellbauaktivitäten können die Vereinsmitglieder aber auch die Programmierung der Digital-Technik zum Steuern der Modellbahnen oder des digitalen Car-Systems, also der selbstfahrenden Autos und anderer Fahrzeuge, üben. Der Verein gibt hierfür die Möglichkeiten, die eigenen Kenntnisse als Fachmann an Neulinge weiterzugeben oder als Interessierter von Profis zu lernen.

Bastelstrecke für Schüler

„Zusätzlich zu dem Fachwissen über die Technik und Entstehung der verschiedenen Module gibt es für Schüler ab Klasse 5 eine extra Bastelstrecke, bei der jeder seine persönlichen Modellbaufähigkeiten ausprobieren kann“, informiert der Vorstand.

Der Verein hat seine Räume im Verwaltungsgebäude der Wohnungsbaugesellschaft (Ernst-Thälmann-Straße 5). Dort befinden sich die Ausstellung der Modellbahn-Module sowie die Holz Werkstatt. Interessierte Bürger jeden Alters sind eingeladen, sich die Vereinsaktivitäten anzuschauen. Möglich ist das mittwochs ab 17 Uhr für Schüler und ab 19 für alle anderen. Der Verein freut sich über jeden Besucher und neue Mitglieder.