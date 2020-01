Grüne Ruhe- und Spielinsel für Harra

Die finanzielle Lage der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ist gut. Der Haushalt für das Jahr 2020 wurde nun vom Gemeinderat beschlossen. Es stehen einige größere Investitionen an.

„Bei der Erstellung der Haushaltssatzung ist immer die große Frage, wie sich die Kreisumlage entwickeln wird“, erklärt der erste ehrenamtliche Beigeordnete Alex Neumüller (CDU). In diesem Jahr wurden 3,2 Millionen Euro als Kreisumlage angesetzt. Die wird laut Bürgermeister Peter Keller (FWR) auch in den kommenden Jahren nicht weniger werden.

Neben der Kreisumlage gibt es aber auch Pläne für einige Investitionen, die in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollen. „Wir sind darum bemüht, dass jeder Ortsteil dabei berücksichtigt wird“, so Peter Keller. Für die Feuerwehren nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand. So erhält das Gerätehaus in Harra ein neues Dach und die Feuerwehr in Birkenhügel ein neues, wenn auch gebrauchtes, Fahrzeug. Die Gemeinde unterstützt zudem die freiwillige Feuerwehr in Schlegel beim Umbau der Umkleideräume.

Umbau derKindergärten

Daneben können sich auch die Kindergärten im Gemeindegebiet über einen Geldsegen freuen. Die Gruppenräume der Kita Blankenstein sollen für rund 10.000 Euro erneuert werden. Ebenso in Blankenberg und in Neundorf für jeweils rund 30.000 Euro. Im Kindergarten Harra muss eine Trennwand eingezogen und der Treppenaufgang saniert werden, dafür nimmt die Gemeinde rund 45.000 Euro in die Hand, zusätzlich zu möglichen Fördermitteln des Landes.

Eines der Großprojekte ist für den Ortsteil Harra geplant. An der Saalebrücke soll ein Ankerplatz entstehen, verkündet Peter Keller. „Es soll ein passender Einstieg zum Thüringer Meer entstehen“, fügt Alex Neumüller hinzu. Konkrete Pläne gibt es zwar noch nicht, was aber an einzelnen Elementen dort künftig zu finden sein soll, steht schon fest. So soll die Wanderblume, eine Formation aus Infotafeln über Wanderwege in der Nähe des Ortes, einige Meter versetzt werden.

Spielplatz derbesonderen Art

Eine Hütte, ähnlich wie im Outdoor-Sportpark in Blankenstein, soll den zukünftigen Besuchern Schutz bieten. Kostenloses Wlan, eine Pedelec-Ladestation und eine Stromleitung für die Ausflugsschiffe sollen zusätzliche Anreize schaffen.

Der Ankerplatz wird von einem rund 12 Meter langen Schiff dominiert werden. Dieses wird aber nicht auf der Saale schippern, sondern als Spielplatz für Kinder dienen, inklusive Rutsche, Kletterseilen und einem Ausguck. „Die Eltern können sich auf Wellenbänken daneben ein bisschen ausruhen“, erläutert Peter Keller. Dazu kommen noch Hängematten und ein Schaukelfloß für die ganz Kleinen.

Debatte um Verwaltungsgebäude

Das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ist Mittelpunkt einiger Diskussionen im Gemeinderat. Foto: Sophie Filipiak

„Somit verschwinden langsam die grauen und unansehnlichen Flecken in Harra“, konstatiert Alex Neumüller. Einzig das Gebäude der ehemaligen Kaserne verbleibt noch, aber darüber werden noch einige Diskussionen im Gemeinderat anstehen. Ebenso wie über das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Derzeit residiert sie am Rennsteig 2, aber die Villa hat ihre besten Jahre schon lange hinter sich. „Es gibt viele Vorschläge, über die wir im Gemeinderat noch sprechen müssen“, so Peter Keller. Die Sanierung des jetzigen Gebäudes, aber auch ein möglicher Umbau der ehemaligen Schule in Blankenberg stehen zur Debatte.