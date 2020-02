„Haarverliebt“ nun auch in Bad Lobenstein

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, sagt Friseurmeisterin Carola Beez zur Neueröffnung ihres Salons am Bad Lobensteiner Markt. Seit 25 Jahren hat sie ihr Geschäft in der Kurstadt und startet nun noch einmal mit neuem Konzept und eigener Marke durch.

„Haarverliebt“ heißen jetzt die Salons, die Carola Beez in Kronach, Kulmbach und Bad Lobenstein betreibt. Nachdem sie bereits in Oberfranken ihre neue Marke etabliert hat, war nun Bad Lobenstein an der Reihe. Komplett erneuert wurde die Einrichtung des Salons. Binnen weniger Tage leisteten alle beteiligten Handwerker eine hervorragende Arbeit, zeigt sich Carola Beez sehr zufrieden. Das neue Licht im Salon erwecke jederzeit den Eindruck, „als ob man in der Sonne steht“.

Schon kurz nach der Grenzöffnung habe sich ein intensiver Kontakt zwischen der Kundschaft aus Thüringen und den damaligen Haarstudios in Oberfranken aufgebaut, blickt Carola Beez zurück. Daraufhin sei die Entscheidung gefallen, in Thüringen ein Geschäft zu eröffnen. „Das war ein wesentlicher Schritt als Liebeserklärung an unsere Kunden“, sagt Carola Beez, als sie jetzt zur Neueröffnung zahlreiche Gäste begrüßen konnte. Die nun erfolgte Umgestaltung des Salons sei vor allem vom Wunsch ihrer Mitarbeiterinnen geprägt gewesen. „Ohne meine Mitarbeiterinnen könnte ich meine Projekte gar nicht umsetzen“, dankt sie ausdrücklich, „mein Schicksal liegt in deren Händen.“