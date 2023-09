Haben die Bad Lobensteiner keine Lust aufs Singen?

Der Gemischte Chor Dreiklang gab in Bad Lobenstein eine besondere Probe.

Bad Lobenstein. Der Gemischte Chor Dreiklang aus Bad Lobenstein hatte zu einer öffentlichen Probe eingeladen. Interessierte kamen, nur keiner aus Bad Lobenstein.

Angenehme sommerliche Temperaturen, ein schönes Ambiente und wohlklingender Gesang – das sind eigentlich die Zutaten für einen gelungenen Abend. Der Gemischte Chor Dreiklang hatte zu einer offenen Chorprobe in Bad Lobenstein geladen, die Mitglieder zeigten ihr Können und Interessierte konnten mitmachen. Jedoch zeigten sich gerade die Kurstädter wenig interessiert an dem Angebot.

In der „Woche der offenen Chöre“, vom Deutschen Chorverband für Chöre in ganz Deutschland ausgeschrieben, hat sich auch Dreiklang am Montag daran beteiligt. Er lud zu einer Schnupperprobe“ für interessierte Sängerinnen und Sänger ein.

„Eigentlich war die Probe ganz gut“, so Elke Grimm, Leiterin des Chores. „Bei sommerlichen Temperaturen, in der idyllischen Ecke des Pausenhofs des Gymnasiums, sangen wir gemeinsam mit unseren Gästen.“ Interessierte kamen aus Pottiga, Ebersdorf und Wurzbach, nur aus Bad Lobenstein war keiner zu der Probe gekommen.

„Schade, dass in Bad Lobenstein keiner den Mut hatte, mal vorbeizukommen“, bedauert die Chorchefin. Dabei war einiges geboten: Zwischen den Probeliedern kamen vier Lieder für die Gäste zum Einstudieren. Das Volkslied „Es zogen auf sonnigen Wegen“ mit Akkordeonbegleitung, ein Kinderlied aus Senegal, ein Gospel in englischer Sprache und ein vierstimmiges „Dona nobis pacem“ in lateinischer Sprache.

Trotz des etwas verhaltenen Interesses aus der Kurstadt möchte der Chor weitere öffentliche Proben anbieten, um neue Sängerinnen und Sänger anzuwerben. „Wir denken, dass wir solche Proben bestimmt im Frühjahr wiederholen könnten“, ist sich Elke Grimm sicher.