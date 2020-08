Thüringens Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP)/2. v. l.) besuchte jetzt das Henri-Marteau-Haus an der thüringisch-oberfränkischen Landesgrenze.

Lichtenberg. Thüringens Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP) informiert sich über Projekte in der Grenzregion

Haus voller Musik bei Lichtenberg an der Landesgrenze

„Unglaublich, was der Bezirk Oberfranken in Lichtenberg auf die Beine stellt. Ich habe davor allerhöchsten Respekt“, wird Dirk Bergner in einer Mitteilung der FDP zitiert, nachdem er jetzt das Henri-Marteau-Haus im oberfränkischen Lichtenberg besuchte.