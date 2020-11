Bis zur Eröffnung der Bundesgartenschau 2021 am Außenstandort Ebersdorf dauert es zwar noch eine Weile, die Vorbereitungen haben aber bereits vor Monaten begonnen. Der Veranstaltungskalender steht nun für das kommende Jahr fest. Für die Durchführung benötigt das Organisationsteam aber noch ehrenamtliche Hilfe.

„Eröffnet wird der Sommer am 2. Mai 2021 mit einem großen Musikereignis auf drei Bühnen in den Ebersdorfer Anlagen“, sagt Marianne Graf vom Vorbereitungsteam Buga 2021. Mehrere Musikgruppen der Kreismusikschule Saale-Orla zeigen einen bunten Reigen von Melodien zur Kaffeezeit. Zum Abend erfolgt die Eröffnung der Dauerausstellung in der Orangerie zu Themen des Buga-Jahres.

In den folgenden Monaten Mai bis September gibt es monatlich eine größere Musikveranstaltung. „Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein“, so Marianne Graf. Am 13. Juni ist eine Bläserserenade von Posaunenchören aus der Region zu hören, am 10. Juli ist ein Chortreffen geplant, am 24. Juli das zweite Ebersdorfer Picknickkonzert mit der Big-Brass-Band aus Jena, am 7. August spielt die „The Dixi Tramps“ und am 26. September wird es eine große Abschlussveranstaltung geben.

„Wöchentlich sind allgemeine Parkführungen und verschiedene Themenführungen im Angebot“, führt Marianne Graf weiter aus. Dabei reiche die Vielfalt von der Besichtigung der Anlagen mit geschichtlichen oder gestalterischen Hintergrundwissen bis zu speziellen Fachgebieten. Aber auch Themen wie Kräuter im Park, Waldbaden oder musikalische Wanderungen werde es geben.

Im Mai zur „Kräuterwoche“ sind Fachvorträge und ein Kräutermarkt in der Vorbereitung. Im August ist eine Woche dem Botaniker Alwin Berger mit Fachvorträgen und Sondervorführungen gewidmet. Die Kirchgemeinden laden täglich zu Andachten und Singstunden ein. Eine Woche mit der Bibel, ein Sternwanderung am 24. Mai und eine Musicalaufführung am 2. Juli runden das Programm ab. Auf der Internetseite der Stadt Saalburg-Ebersdorf werden im Januar 2021 alle Termine für die Saison aktuell eingestellt sein.

„Natürlich sind noch viele Dinge im Detail vorzubereiten und letztendlich zu organisieren und durchzuführen“, fügt Marianne Graf hinzu. Wenn die Planung auch bisher mehr oder weniger durch einen kleinen Stab von Aktiven erfolgte, werde in den kommenden Monaten die Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern dringend nötig sein. Diese können die Vielzahl von Angeboten mit Leidenschaft uneigennützig unterstützen und mitgestalten.

Interessenten können sich beim Schlossparkverein per E-Mail unter schlossparkverein-ebersdorf@web.de oder telefonisch bei Marianne Graf unter Telefon 036647/22931 melden.