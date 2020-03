Menschen, die in der gegenwärtigen Situation Hilfen benötigen, können sich telefonisch an die Koordinierungsstelle des Landkreises wenden.

Helfer mit medizinischen Vorkenntnissen in Schleiz gesucht

Das Landratsamt Saale-Orla wirbt bei der Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Fachkräften für die Versorgung von Covid-19-Patienten. Damit soll der Landkreis bestmöglich vorbereitet werden auf einen möglichen rapiden Anstieg der zu behandelnden Erkrankten.

„Auch im Saale-Orla-Kreis spitzte sich in den vergangenen Tagen die Situation zur Bewältigung der Corona Pandemie zu“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Speziell Bürger mit einer medizinischen Ausbildung, examinierte Altenpfleger und Krankenschwestern, Ärzte und Pflegepersonal, die zur Hilfe in schwieriger Lage bereit sind, werden aufgerufen, sich in der Ehrenamtskoordinierungsstelle des Landkreises zu melden. „Neben dem Fachpersonal sind selbstverständlich auch Unterstützungsangebote aller anderen Bürgerinnen und Bürger gefragt“, heißt es weiter, „auch kleine Dienstleistungen und Hilfsangebote können bei betroffenen kranken und älteren Menschen Großes bewirken.“

Erste Kontakte über Koordinierungsstelle

Menschen, die jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie selbst Hilfe benötigen, können sich ebenfalls an die Koordinierungsstelle des Landkreises wenden. Es werde dann umgehend versucht, die bestehenden Angebote an Hilfesuchende zu vermitteln. An den vergangenen Tagen seien bereits diesbezüglich erste Kontakte hergestellt worden. „Es ist wichtig, dass wir in der jetzigen Situation zusammenstehen und eine solidarische Einheit im Landkreis bilden. Besonders jetzt ist es wichtig, auf alle unsere Mitmenschen zu achten und sie zu unterstützen, wo wir nur können“, betont Landrat Thomas Fügmann (CDU).

Koordinierungsstelle: Telefon (03663) 48 89 52 und 48 89 59 (erreichbar von 9 bis 14 Uhr); E-Mail an corona-ehrenamt@lrasok.thueringen.de und Bürgerhotline: Telefon (03663) 48 88 88 (erreichbar Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag 9 bis 13 Uhr)