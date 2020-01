Luisa Krauß aus Helmsgrün beginnt ihre Beratung für Eltern gern mit einem Exkurs in die Menschheitsgeschichte. Dafür verwendet sie eine Schnur als Zeitstrahl und kleine Figuren.

Luisa Krauß aus Helmsgrün bietet in Schleiz Beratungen für Eltern vor und nach der Geburt an.

Helmsgrünerin bietet Babytreff in Schleiz an

Einen etwas anderen Babytreff bietet die Helmsgrünerin Luisa Krauß in der Schleizer Praxis für Still- und Laktationsberatung an. Von der Schwangerschaft bis hin zur Erziehung berät sie interessierte Mütter und Väter.

„Artgerecht“ so lautet das Schlagwort dieser Beratung in Schleiz. „Es geht darum, den Umgang, den wir mit unseren Babys haben, zu hinterfragen“, erklärt Luisa Krauß. Dieser habe sich im Laufe der Zeit verändert, aber eben nicht die Grundbedürfnisse der Babys. Daher gibt Luisa Krauß in der Beratung auch einen kleinen Exkurs über die Geschichte der Menschheit vom Homo erectus bis hin zum modernen Menschen.

Enge Bindung wichtig für das Verstehen des Babys

„Es geht vor allem Dingen um die Kommunikation“, so Luisa Krauß. Sie will den Eltern helfen, eine enge Bindung zu ihren Babys herzustellen. Das sei wichtig, um herauszufinden, was die Kleinen mitteilen wollen. Sind sie müde, haben Hunger, versuchen sie ihre Windeln zu füllen oder wollen sie einfach nur bei ihren Eltern sein?

„Bis zur Moderne waren die Säuglinge in den meisten Fällen immer nah bei ihren Eltern“, sagt die Artgerecht-Beraterin. „Sie waren überall mit dabei, brauchten keinen Schnuller oder ein Babybettchen.“ Das solle aber nicht heißen, dass alle Dinge der Moderne verteufelt werden. „Eine gute medizinische Versorgung für Schwangere und Babys ist wichtig“, so Luisa Krauß. Sie selbst hat ihre mittlerweile zweijährige Tochter damals im Krankenhaus zu Welt gebracht.

„Sie ist mein erstes Kind, ich wollte sichergehen und in einer geschützten Umgebung entbinden“, erinnert sich die Beraterin. Das Wohl das Babys, ist sich Luisa Krauß sicher, hängt auch vom Wohlbefinden der Mutter ab. „Bei der Geburt brauchen die Frauen Ruhe und viele bekannte Gesichter“, erklärt sie. Auch früher habe man im Kreise der Dorffrauen die Kinder zur Welt gebracht. „Daher ist es wichtig, schon vor der Geburt des Öfteren mit einer Hebamme und dem Arzt zu sprechen. So baut man Vertrauen auf.“

Gemeinschaft mit anderen Eltern suchen

Auch zum Thema Stillen will die Helmsgrünerin einen besondere Beratung anbieten. „Das Thema ist in der heutigen Gesellschaft leider ein Tabu. Wenn Frauen in der Öffentlichkeit stillen, sind viele peinlich berührt oder verärgert“, so Luisa Krauß. Sie sei keine Stillberaterin, könne aber Kontakte herstellen.

Die Beratungstermine dienen aber nicht nur, Eltern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sondern auch für den Austausch. „Gemeinschaft ist sehr wichtig“, betont Luisa Krauß. „Niemand sollte allein in dieser neuen Situation mit einem Baby sein.“ Wenn die Verwandten zu weit weg wohnen, sollte man sich Freunde und Gleichgesinnte suchen. „Ein gemeinsamer Spaziergang oder ein Abendessen reichen da schon aus.“

Grundlage für die Beratungstermine ist das Buch „Artgerecht – das andere Baby-Buch“ von Nicola Schmidt. Im vergangenen Jahr hat Luisa Krauß, die hauptberuflich als Rettungsassistentin arbeitet, an einem Seminar zur Ausbildung als „Artgerecht“-Beraterin teilgenommen und die Prüfung erfolgreich absolviert.

Die Beratungstermine zu unterschiedlichen Themen finden in der Praxis für Still- und Laktationsberatung in Schleiz, Rudolf-Breitscheid-Straße 6a statt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Anmeldung unter Telefon: 0152/31710008

Die kommenden Termine im Babytreff: 18. Februar: Artgerecht Schwanger sein 3. März: Artgerecht zur Welt kommen 17. März: Stillen – Artgerecht ernähren 31. März: Artgerecht Schlafen 28. April: Artgerecht Tragen 12. Mai: Windelfrei 26. Mai: Artgerecht leben und erziehen