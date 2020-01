Helmut Schmidt jetzt Chef der Volkssolidarität im Oberland

Der Regionalverband Oberland der Volkssolidarität e. V. hat für die nächsten vier Jahre einen neuen Vereinsvorstand gewählt. Neuer Vereinsvorsitzender ist laut einer Mitteilung Helmut Schmidt aus Bodelwitz.

„Helmut Schmidt betonte in seiner Vorstellungsrede, dass er in seiner ehemaligen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saale-Orla die Volkssolidarität Oberland kennen und schätzen gelernt hat, insbesondere wegen deren sozialem Wirken für Kinder, Jugendliche, ältere, kranke und auf Hilfe angewiesene Menschen“, teilt Geschäftsführer Thomas Hofmann mit. Mit seinen Vorstandskollegen wolle Schmidt dafür Verantwortung übernehmen, „den Verein an den Herausforderungen der Zukunft als moderner sozialer Dienstleister auszurichten“. Der bisherige Vorsitzende, Ulrich Schmidt aus Frössen, habe aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder kandidiert. Er wurde in Anerkennung seiner Leistungen zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Sozialer Dienstleister und Arbeitgeber

In den Berichten von Martina Voll, stellvertretende Vereinsvorsitzende, und Thomas Hofmann, Geschäftsführer, ist eine positive Entwicklung des Vereines bilanziert worden. Martina Voll würdigte die Arbeit der mehr als 200 ehrenamtlich Tätigen des Vereines. „Die Ortsgruppen der Volkssolidarität tragen mit ihren Angeboten zum Miteinander in vielen Orten des Landkreises bei“, heißt es in der Mitteilung. Ob mit Besuchsdiensten, Nachbarschaftshilfen oder bei soziokulturellen Veranstaltungen, die Volkssolidarität sei vor Ort unterwegs und nah bei den Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Neben seiner Rolle als Mitgliederverband wird der Verein als „wichtiger sozialer Dienstleister und Arbeitgeber in der Region“ bezeichnet. Thomas Hofmann belegte das an Zahlen: Demnach betreibe die Volkssolidarität Oberland in freier Trägerschaft zurzeit sechs Kindergärten und betreue 235 Kinder im Alter zwischen ein und sechseinhalb Jahren. Die ambulanten Pflegedienste in Schleiz, Hirschberg und Bad Lobenstein/Wurzbach erbringen Pflegeleistungen bei 300 Patienten, täglich werden von Mitarbeitern des Vereins 140 Mittagessen ausgeliefert.

In den Vereinsvorstand wurden weiterhin gewählt: Martina Voll, Peter Hillebrand und Ullrich Michel als stellvertretende Vorsitzende sowie Gunter Singer, Frank Roßner, Ute Leonhardt und Dieter Kögler als weitere Vorstandsmitglieder.