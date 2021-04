Herrnhuter Sternenhimmel auf dem Ebersdorfer Zinzendorfplatz

Pfarrer Albrecht Stammler beim Installieren der Herrnhuter Sterne auf dem Zinzendorfplatz in Ebersdorf.

Ebersdorf. Abendlicher Lichterglanz in Ebersdorf während der Bundesgartenschau. Die Eröffnungsveranstaltung ist abgesagt.

Am Ebersdorfer Zinzendorfplatz wird an jedem Abend ein ganz besonderer Sternenhimmel leuchten. Während der gesamten Zeit der Bundesgartenschau (Buga) sollen zahlreiche Herrnhuter Sterne strahlen, die in dieser Woche aufgehangen worden sind.

Farbige Sterne an der Rotbuche

„Entlang der beiden Straßen, die den Zinzendorfplatz einsäumen, haben wir weiße Sterne installiert“, erklärt Pfarrer Albrecht Stammler. An der wuchtigen Rotbuche im Zentrum der kleinen Parkanlage sind hingegen farbige Sterne befestigt. Neben dem Pfarrer hatten die Anwohner Michael Lamprecht, Eberhard Reisinger und Ruthard Müller dabei geholfen, die Sterne unterschiedlicher Größen anzubringen.

Anwohner stellen private Sterne zur Verfügung

Mit einem Durchmesser von 1,30 Meter kommt der größte Stern von der Herrnhuter Brüdergemeine. „Dieser Stern leuchtet sonst jedes Jahr zur Adventszeit über der Straße“, war von Pfarrer Stammler zu erfahren. Die anderen Sterne für diese Buga-Installation sind teilweise ausgeliehen oder extra erworben worden. Zudem haben Anwohner ihre privaten Sterne zur Verfügung gestellt. Seinen Namen hat der Herrnhuter Stern, der den Stern von Bethlehem symbolisiert, nach einer Stadt in der Oberlausitz. Herrnhut gilt als Gründungsort der gleichnamigen Brüdergemeine. Dieser entstand, nachdem Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf im Jahr 1722 Glaubensflüchtlingen aus Böhmen und Mähren auf seinem Gut Aufnahme gewährt hatte.

Auftaktveranstaltung coronabedingt abgesagt

Am kommenden Sonntag startet offiziell der Außenstandort Ebersdorf in die Buga-Saison. Allerdings musste die offiziell geplante Auftaktveranstaltung abgesagt werden. Aus Gründen des Infektionsschutzes wird es nur einen symbolischen nichtöffentlichen Start geben.