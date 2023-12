Heute ist Deges-Sprechtag zur Großbaustelle bei Saaldorf

Bad Lobenstein Im Neuen Schloss in Bad Lobenstein können die Bürger ab 18 Uhr mit dem Projektleiter ins Gespräch kommen.

Fragen zum Baugeschehen auf der Bundesstraße 90 bei Saaldorf beantworten heute Vertreter der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges).

Sie laden ab 18 Uhr in das Neue Schloss in Bad Lobenstein zur Bürgersprechstunde ein. Projektverantwortliche wollen insbesondere auf Anliegen der Anwohner eingehen, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Baustart im Juli hatte die Deges regelmäßige Sprechzeiten angekündigt. „Ein solches Ausbauprojekt lässt sich nicht ohne gewisse Einschränkungen realisieren – umso wichtiger ist uns der direkte Austausch mit den Menschen vor Ort“, so Deges-Projektleiter Bernhard Blümel