Hier wird gebuddelt: Rosenthal am Rennsteig hat sich in eine Großbaustelle gewandelt

Rosenthal am Rennsteig. Neue Spielplätze, Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude und wo sonst noch überall gewerkelt wird.

Bagger, Bauarbeiter und Buddeln – die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig scheint in den vergangenen Wochen eine große Baustelle zu sein. Denn nicht nur am Bahnübergang in Blankenstein wird fleißig gearbeitet, sondern auch an vielen Baustellen in anderen Orten. Auf die Fertigstellung können sich nicht nur Erwachsene freuen, sondern auch Kinder. Denn sowohl der Spielplatz in Birkenhügel wie auch der in Blankenstein erhalten eine Rundumerneuerung.

„Die Initiative ging von meinem Vorgänger Peter Keller aus“, erklärt Alex Neumüller (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. In diesem Jahr begannen parallel die Arbeiten, dabei tauchten aber in Birkenhügel einige Probleme auf.

Denn dort soll zur Ergänzung der bestehenden Spielgeräte ein Wasserspielplatz entstehen. Mit einem Brunnen, aus dem die Kinder per Handpumpe Wasser für ein Planschbecken und einem kleinen Bach mit Schaufelrad und sonstigen Spielereien befördern können.

Schnell wurde aber klar, dass durch den in die Jahre gekommenen Überlauf des nahen Feuerlöschteiches das Wasser auch an solchen Stellen steht, die eigentlich auf dem Platz trocken sein sollten. Daher mussten im Zuge der Bauarbeiten am Spielplatz zuerst die Drainage und der Überlauf des Teiches erneuert werden. Das bedeutet zwar zusätzliche Kosten, die aber noch vertretbar und im Kostenrahmen sind.

Zudem gab es aufgrund des Wassers eine zusätzliche Planänderung: Als Frostschutz wird Schroppen den Boden bedecken. Dieser ist grobkörniger als Schotter und beeinflusst so das schnelle Abfließen des Regen- oder Tauwassers. Damit verhindert die Schicht die Vereisung und damit die Ausdehnung des Bodens direkt unter der Errichtung.

Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude

Auch die Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde im ehemaligen Rathaus Blankenstein gehen voran. „Die Planung wurde bereits eingereicht und die Terminplanung steht auch schon fest“, so Alex Neumüller. Mitarbeiter des Bauhofes haben bereits begonnen, das Gebäude zu entkernen. Das bedeutet aber auch, dass das Gemeindearchiv seinen angestammten Platz verlassen muss. Es wird Teil des Kreisarchives in Schleiz.

Ein weiterer Schritt hin zum neuen Verwaltungsgebäude ist die Planung der Haustechnik. „Das Ziel ist es, dass wir nicht nur die IT, sondern auch die Verkabelung aus einer Hand beziehen.“ Das Thema einer geeigneten Heizungsart für das neue Verwaltungsgebäude ist noch eine wichtige Frage.

Ebenso wie beim geplanten Neubau des Sozialgebäudes des neuen zentralen Bauhofes der Gemeinde in Harra. „Wir werden sicher keine Wärmepumpe einbauen“, so Alex Neumüller. Favorit ist ein Festbrennstoffkessel, der wahrscheinlich mit Pellets befeuert werden soll. „Wir kommen mit dem Projekt Bauhof zügig voran“, erklärt der Bürgermeister. Schließlich soll mit dem Bau des neuen Sozialgebäudes des Bauhofes laut Planung noch in diesem Jahr begonnen werden.

Kontrolle der Brücken in Harra

Aber nicht nur Neu- und Umbauten stehen derzeit in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig an, sondern auch die Instandhaltung von bestehenden Konstrukten. Dabei handelt es sich um die Brücken, die sich auf dem Gemeindegebiet befinden. „Alle drei Jahre ist eine Zwischenprüfung der Brücken vorgesehen, alle sechs Jahre die Hauptprüfung“, erläutert Alex Neumüller.

In den letzten Jahren sei dieser Turnus, der vom Deutschen Institut für Normung (DIN) festgelegt wurde, nicht ganz eingehalten worden, was aber nicht zu einer Instabilität der Brücken geführt habe. Jedoch will die Gemeinde für die Zukunft diese Termine für Prüfungen einhalten. In diesem Jahr sollen die beiden Bahnbrücken bei und in Harra auf den Prüfstand gestellt werden.