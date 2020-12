Schon frühzeitig hatte der Angeklagte mit dem Konsum von Marihuana begonnen. Jetzt soll er sein Suchtpotenzial in den Griff bekommen.

Bad Lobenstein. Polizei findet bei Kontrolle am Schleizer Busbahnhof geringe Menge Marihuana

Der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln brachte einen 21-jährigen Mann aus Tanna auf die Anklagebank im Bad Lobensteiner Amtsgericht. Im Juni dieses Jahres fand die Polizei bei ihm am Schleizer Busbahnhof 0,81 Gramm Marihuana in der Tasche. Es war nicht das erste Mal, dass der Angeklagte wegen Drogenbesitzes mit dem Gesetz in Konflikt geriet.