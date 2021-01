Hilfe von vielen Seiten: Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein dankt für die Unterstützung während der Corona-Pandemie

„Wir sind sehr froh, dass sich die Lage aktuell in allen Einrichtungen langsam wieder entspannt“, erklärte am Donnerstag die Geschäftsführung der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein. Sie nimmt Bezug auf einen am Mittwoch erschienenen OTZ-Artikel, in dem es bedauerlicherweise zu Missverständnissen gekommen war.

Es müsse unterschieden werden, ob es sich um Einrichtungen der Eingliederungshilfe (besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen) oder der Altenhilfe (Seniorenheime wie das Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf) handelt, wurde klargestellt. In beiden Bereichen habe es im Saale-Orla-Kreis leider Corona-Ausbrüche gegeben und für beide Bereiche wurden über unterschiedliche Angebote Unterstützungen erbeten.

„Für das Seniorenzentrum Emmaus haben wir über unsere Seite der Diakoniestiftung einen Hilfeaufruf gestartet“, erläuterte die Geschäftsführung in ihrer Mitteilung. Für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe gab und gibt es den Unterstützungsaufruf „Kümmern statt klatschen" über den Spitzenverband, die Diakonie Mitteldeutschland.

Auf alle Hilfeaufrufe habe es eine gute und positive Resonanz gegeben.

Dies beträfe sowohl externe Helfer, beispielsweise aus den Kirchgemeinden, als auch interne Unterstützung durch Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen. „Außerdem gab es Ehrenamtliche und Freiberufler, die uns in vielerlei Hinsicht geholfen haben“, betont die Diakoniestiftung. „Allen Helfern, egal ob extern oder intern, möchten wir ein ganz großes Dankeschön sagen.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes habe zur Bewältigung der schwierigen Situation beigetragen, wurde betont.