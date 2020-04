Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Hoffnung auf bessere Zeiten

Die Politik bereitet uns derzeit immer wieder darauf vor, dass die Zeit nach der Pandemie eine neue sein wird. Es werde keine einfache Rückkehr geben zum „weiter wie bisher“. Also bis zu jenem Tag, an dem uns fast alle das Coronavirus in den zeitweiligen Ruhestand versetzt hat.

Für manche Bereiche mag man sich wirklich wünschen, dass einiges künftig anders sein wird. Vor allem besser sein wird. Wie aus einer anderen Zeit mutet es heute beispielsweise an, dass den Einzelhändlern in Bad Lobenstein verboten worden war, an einem Sonntag zum „Muttertagsbummel“ einzuladen. Alle möglichen Argumente wurden ins Feld geführt, um im Wettbewerb zwischen lokalem Einzelhändler vor Ort und gigantischen Onlinehändlern im Internet jene zum Verlierer zu erklären, die in diesem Land ihre Steuern bezahlen.

Das Ladenschlussgesetz ist ein Relikt, mit dem mehr gegängelt, statt reguliert wird. Für den Schutz von beschäftigten Angestellten vor überbordenden Arbeitszeiten gibt es längst andere Möglichkeiten. Einem Geschäftsinhaber vorzuschreiben, wann er seine Ladentür öffnet, passt mit einer freien Marktwirtschaft nicht mehr zusammen. Jeder, der das persönliche Risiko eines eigenen Geschäftes eingeht, sollte selbst entscheiden dürfen, wann er etwas verkaufen möchte.

Neustart in Bad Lobenstein zunächst ausgebremst