Hoffnung auf einen Sommerfasching in Blankenberg

Es ist nicht die Zeit für ein närrisches Treiben. Nachdem schon der Start in die fünfte Jahreszeit angesichts der Corona-Pandemie vielerorts abgesagt worden war, besteht derzeit auch kaum Hoffnung, in den kommenden Monaten die üblichen Faschingsveranstaltungen bis zum Aschermittwoch durchführen zu können. Aus Blankenberg kam am Dienstag die Absage aller vorgesehenen Veranstaltungen.