Hohes Bußgeld für Impfverweigerer im Saale-Orla-Kreis

Um den Schutz vor Masern, insbesondere bei Kindern, zu fördern, trat am 1. März das Masernschutzgesetz in Kraft. Was genau die neue Verordnung vorschreibt, welche Fristen beachtet werden müssen und welche Sanktionen Impfgegnern drohen, darüber herrscht in einigen Teilen der Bevölkerung noch immer Unklarheit. Das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises hat nun die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Welche Änderung ergibt sich mit dem seit 1. März 2020 geltenden Masernschutzgesetz? Alle Kinder müssen beim Eintritt in die Kindertagesstätten, die Kindertagespflege oder in die Schule die empfohlene Masern-Impfung vorweisen. Das gilt auch für Lehrer oder Erzieher, die eine neue Stelle antreten und die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind. Die Personen, die bereits in dieser Einrichtung tätig sind oder betreut werden, müssen bis 31. Juli 2021 einen Nachweis über den Impfschutz vorlegen. Dies gilt nur für Menschen. Sind Schulen und Kindereinrichtungen verpflichtet, den aktuellen Impfstatus zu klären? Verantwortlich sind die Schulleiter oder Leiter der Kindereinrichtungen, dass die Nachweise erbracht werden. Gilt die Kontrolle des Impfstatus ausschließlich für Kinder oder auch andere Personen? Der Einrichtungsleiter lässt sich den Impfausweis, ein Attest über die Immunität, über eine Kontraindikation oder einer anderen Einrichtung, beispielsweise Gesundheitsamt, vorlegen. Die Dokumentation der Prüfung des Masern-Schutzstatus erfolgt für Betreuer und Kinder mit entsprechenden Formularen, die an das Gesundheitsamt weitergereicht werden. Wer ist berechtigt, in einen Impfausweis Einsicht zu nehmen? Schulleiter oder Leiter der Kindereinrichtungen sind dazu berechtigt. Sofern der Nachweis nicht zweifelsfrei die Masernimmunität oder eine Kontraindikation belegt, sind diese dazu verpflichtet, das Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Die Verordnung gilt nicht nur, wenn keine Nachweisdokumente vorgelegt wurden. Sondern auch, wenn die Dokumente in einer anderen Sprache sind oder offensichtlich gefälscht sind. Auch sogenannte Gefälligkeitsatteste müssen gemeldet werden. Bei Lehrern erfolgt die Meldung an das Schulamt. Welche Sanktionen drohen bei einer Impfverweigerung beziehungsweise der Weigerung, einen Impfnachweis zu erbringen? Das Gesundheitsamt entscheidet in Einzelfällen über Betretungs- und Tätigkeitsverbote. Zudem liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde, ob sie ein Bußgeld verhängt. Die Leitung einer Einrichtung, die entgegen der gesetzlichen Verbote eine Person betreut oder beschäftigt oder im Falle einer Benachrichtigungspflicht die Gesundheitsämter nicht informiert, muss mit einem Bußgeld bis zu 2500 Euro rechnen. Das gilt auch für Personen, die den Nachweis trotz Anforderung des Gesundheitsamtes nicht innerhalb einer angemessenen Frist vorlegen. Das Bußgeld kann in der Regel nur einmal verhängt werden. Für den Saale-Orla-Kreis existieren darüber hinaus keine weiteren Handlungsempfehlungen.