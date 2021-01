Hund springt bei Erkmannsdorf plötzlich zu Motorradfahrer

Die Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe Suchtkranker und Suchtgefährdeter bekommt jetzt von einem Hundebesitzer eine finanzielle Zuwendung von 350 Euro. Zu dieser Zahlung wurde ein 51-jährige Mann beauflagt, nachdem dieser seinen Vierbeiner nicht im Griff hatte und dadurch ein Motorradfahrer verletzt worden ist.

Einspruch gegen Strafbefehl

Zum Prozess am Bad Lobensteiner Amtsgericht kam es, nachdem der Hundebesitzer Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte. In diesem hieß es, dass er im April vorigen Jahres bei Erkmannsdorf auf zwei Krücken unterwegs gewesen sei und hierbei ohne Leine eine Bulldogge ausgeführt habe. Als ein Motorradfahrer kam, habe dieser dem Hund plötzlich ausweichen müssen und sei gestürzt. Dabei zog sich der Kradfahrer Verletzungen an der Schulter zu. Die Staatsanwaltschaft sah den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung erfüllt.

Leine vorgezeigt

Doch der Angeklagte, der in einem kleinen Schleizer Ortsteil lebt, widersprach dieser Darstellung. "Ich hatte nur eine Krücke dabei", erklärte er dem Gericht. Und diese benötige er lediglich als Unterstützung, wenn er weite Strecken laufe. Zudem sei der Hund sehr wohl angeleint gewesen. Als Beweisstück hatte der Angeklagte zum Prozesstermin extra eine Leine mitgebracht. Bei dieser handelte es sich allerdings um eine Ausziehleine, bei der es durchaus vorstellbar erscheint, dass ein Hund plötzlich losspringen kann, wenn nicht rechtzeitig die Verriegelung betätigt wird.

Bislang kein Vorfall

"Es gibt eine Rechtsprechung, wonach man mit so einem Hund nicht an verkehrsreichen Straßen entlang läuft", machte Richter Jürgen Leitloff deutlich. "Mein Mandant ist alleinstehend und somit der einzige, der mit dem Hund Gassi gehen kann", erklärte Rechtsanwältin Nicole Schwuchow. Zudem korrigierte die Verteidigerin, dass das Tier keine Bulldogge, sondern ein Alba Bull wäre. "Mit dem gab es bisher keine Vorkommnisse."

"Eine Sorgfaltspflichtverletzung liegt vor", verdeutlichte der Richter und regte an, das Verfahren gegen eine Geldauflage vorläufig einzustellen. Nach kurzer Beratung erklärten sich die Verteidigerin und ihr Mandant damit einverstanden. Sind bis Ende März 350 Euro an die Stiftung überwiesen, ist der Fall abgeschlossen.