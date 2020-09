Über 9000 Gäste besuchten in diesem Sommer das Waldbad im Koseltal.

Bad Lobenstein. In diesem Jahr kamen über 9000 Besucher zum Baden nach Lobenstein und fanden im Koseltal ihr erfrischendes Freizeitvergnügen

Hundeschwimmen am Samstag im Waldbad in Bad Lobenstein

Mit dem traditionellen Q3-Beachvolleyballturnier wurde die Badesaison im Bad Lobensteiner Koseltal beendet. Die Saison war in diesem Jahr eine Woche kürzer. Am kommenden Sonnabend ist wieder Hundeplanschen angesagt.

Zwölf Mannschaften trafen sich an der Beachvolleyball-Anlage und lieferten sich bei strömendem Regen spannende Spiele. Tagessieger wurde das Team Felix Stephan/Karsten Anders vor Jean Luc Fuchs und Christian Wolf sowie auf Platz 3 Luis Voss und Alexander Lotvin.

Größter Andrang am 21. August

Durchaus positiv fällt das Fazit der Stadtverwaltung zum diesjährigen Badebetrieb aus, der coronabedingt eine besondere Herausforderung darstellte. Insgesamt sind 9220 Besucher gezählt worden. Im vorigen Jahr waren es bei einer Woche längerer Öffnung 13.782 Besucher gewesen. Den größten Andrang gab es in diesem Sommer am 21. August mit 543 Tagesgästen, als 36 Grad Lufttemperatur und 24 Grad Wassertemperatur gemessen worden sind. „Im Wesentlichen gab es keine Verstöße gegen die besonderen Hygieneregeln in diesem Jahr“, teilte die Stadtverwaltung mit. Hin und wieder habe nicht jeder im Eingangsbereich seine Maske getragen, aber diese zumindest dabei gehabt und nach Aufforderung angelegt.

Leidiges Park-Problem

Sorgen bereitete hingegen einmal mehr die Unvernunft mancher Autobesitzer, die trotz zusätzlich aufgestellter Parkverbotsschilder die engen Zufahrtswege zuparkten. Es unterblieben hier entsprechende Kontrollen und Sanktionen durch das städtische Ordnungsamt sowie die Polizei. Gezeigt habe sich, dass selbst der extra angelegte Parkplatz neben der Tennisanlage bei starker Sonneneinstrahlung gemieden und lieber an den schattigen Wegrändern geparkt werde, so die Beobachtung der Stadtverwaltung. Jetzt gäbe es Überlegungen, in der nächsten Saison noch deutlicher mit Wegweisern auf den Parkplatz auf dem Rummelplatz hinzuweisen.

Badezeit für alle wasserbegeisterten Vierbeiner ist diesen Sonnabend von 9.30 bis 14.30 Uhr. Besucher werden gebeten, auch bei dieser Abschlussveranstaltung das Hygienekonzept zu beachten.