Ein Holztransporter verlor am Morgen in Bad Lobenstein Hydrauliköl und blieb auf der Ampelkreuzung stehen.

Bad Lobenstein. Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr am Montagmorgen

Hydraulikleitung an Lkw in Bad Lobenstein geplatzt

Eine große Ölspur sorgte Montagfrüh für Verkehrsbehinderungen in Bad Lobenstein. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei mussten anrücken.

Es passierte ausrechnet während des morgendlichen Berufsverkehrs. Gegen 7.45 Uhr bog der Fahrer eines beladenen Langholz-Lasters von der Wurzbacher Straße nach links in die Straße der Jugend ab, wobei eine Hydraulikleitung platzte. Als plötzlich der Nachläufer blockierte, bemerkte der Lkw-Fahrer das Malheur und kam im Bereich der Ampelkreuzung zum Stehen.

Die um 7.50 Uhr alarmierten Kräfte der Bad Lobensteiner Feuerwehr begannen sofort damit, Ölbinder auszubringen, um eine Umweltgefahr einzudämmen. Zugleich mussten sie die Regelung des Verkehrs übernehmen, weil die Polizei erst nach etwa 20 Minuten vor Ort eintraf.

Bis gegen 9.30 Uhr dauerte der Einsatz für die Feuerwehr an, die insgesamt 20 Säcke mit Ölbindemittel ausbrachte. Der technische Defekt an dem Lkw wurde vor Ort repariert, so dass der Langholzschlepper aus eigener Kraft weiterfahren konnte.