Torsten Kühne ist in der Tischlerei der Werkstätten Christopherushof in Altengesees beschäftigt. Er unterstützt bei der Herstellung der Hygienepoints durch Zuschnitt, Schleifen und Lackieren.

Altengesees. Tischlerei stellt Holzpanel für Desinfektionsspender her

Hygienepoint aus Altengesees

Abstand halten, regelmäßig Händewaschen und am besten desinfizieren – Auch wenn die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus gelockert werden, gelten weiterhin bestimmte Hygienestandards. Das Sauberhalten der Hände gehört ganz sicher dazu. Öffentliche Einrichtungen, besonders im Gesundheitswesen, der Alten- und Eingliederungshilfe müssen diese Maßnahmen zum Schutz ihrer Patienten, Bewohner und Klienten penibel einhalten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Eine Herausforderung ist es da für manche Häuser, den Desinfektionsspender sicher im Eingangsbereich aufzustellen oder anzubringen“, erklärt Michael Reinhold, Leiter der Werkstätten Christopherushof an den Standorten Altengesees und Bad Lobenstein, in einer Pressemitteilung. „In unserer Tischlerei entsteht dafür nun der Hygienepoint, ein selbst stehendes Holzpanel, an dem die Spender für das Desinfektionsmittel befestigt werden.

Die Holzarbeiten werden von Beschäftigten der Werkstätten Christopherushof in Altengesees erledigt. Der Metallhalter zur Aufnahme der Desinfektionsmittelflaschen entsteht im Inklusionsbetrieb „LobTec“ in Bad Lobenstein. Es werden schon drei Variationen angeboten, die ab sofort bestellt werden können. Nun ist auch ein Panel für Kindereinrichtungen geplant, mit einer kindgerechten Höhe des Spenders.