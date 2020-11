Es gibt eine Idee für die Nachnutzung des altehrwürdigen Schulhauses im Bad Lobensteiner Hain. Der kurstädtische Bürgermeister würde diese gerne umsetzen, ist dabei allerdings auf ein gewisses Entgegenkommen des Landkreises angewiesen.

Es könnten wieder Kinder einziehen im Schulhaus. Und zwar sämtliche im Vorschulalter. „Wir benötigen dringend mehr Kindergartenplätze und haben in unseren bestehenden Einrichtungen Sanierungsbedarf, zu wenige Kapazitäten und in einem Fall ist sogar ein Ersatzneubau geboten“, umreißt Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) die aktuelle Situation für die drei städtischen Kindereinrichtungen.

Neubau für „Kinderland“ nötig

Konkret müsste das Haus „Sonnenschein“ in der Bayerischen Straße erweitert werden. Dort gibt es derzeit eine Ausnahmegenehmigung, um ein paar Kinder mehr betreuen zu dürfen, als ursprünglich gedacht. Möglich wird dies durch die Nutzung der Flure. „Hier hatten wir einen Anbau überlegt“, beschreibt Weigelt eventuell mögliche Erweiterungen in Richtung Garten, da auch das benachbarte Grundstück mit den Altglasbehältern und Parkplätzen in städtischer Hand ist und für den Kindergarten als Freifläche mit genutzt werden könnte. Beim „Kinderland“ in der Karl-Marx-Straße ist die Lage fast schon dramatischer. „Da müssen wir über einen Ersatzneubau nachdenken“, verdeutlicht Weigelt, dass die vorhandene Einrichtung in ihrer Bausubstanz inzwischen als verschlissen gelte. Sanierungsbedarf bestehe zudem an der Einrichtung „Rappelkiste“ in Unterlemnitz.

Nachbarkommunen eingeladen

Um diese drei Konflikte auf einen Hieb lösen zu können, reifte bei Weigelt die Idee, die ehemalige Diesterweg-Schule zu nutzen. Konkrete Vorstellungen hat er schon. „Im Erdgeschoss, maximal bis zur zweiten Etage wäre eine Nutzung als Kindergarten denkbar“, stellt er seine Idee vor. Der Flachbau an der südlichen Seite könnte abgerissen werden, um zusätzliche Freiflächen zu schaffen, die ebenso auf dem bisherigen Schulhof großzügig zu Verfügung stünden. Die Gedanken gehen sogar so weit, auch benachbarte Kommunen wie Rosenthal am Rennsteig mit einzubeziehen. Denn es ist in Bad Lobenstein bekannt, dass es auch dort Kindergärten mit Sanierungsbedarf gibt.

Vorschlag eines Zweckverbandes

Würde die Idee als ein interkommunales Projekt umgesetzt, könnten die anfallenden Kosten mit etwa 90-prozentiger Förderung für die Kommunen erträglich gestaltet werden, heißt es. Ohnehin würde es Bad Lobensteins Bürgermeister begrüßen, wenn sich mehrere benachbarte Kommunen darauf einigen könnten, einen Zweckverband für den Betrieb der Kindergärten zu gründen. „Das würde es deutlich einfacher machen“, verweist Weigelt auf die bürokratischen Prozesse der momentan üblichen gegenseitigen Verrechnung, wenn Kinder nicht an ihrem Heimatort, sondern in Nachbarkommunen betreut werden. „In so einem Zweckverband ließe sich darüber nachdenken, einen Früh- oder Spätkindergarten zu betreiben“, erwähnt Weigelt einen weiteren Punkt, zu dem es immer wieder Bedarf gebe. Nicht zuletzt könne deutlich flexibler das Personal eingesetzt werden.

Landkreis hat keinen Nutzungsplan

Das Schulgebäude im Hain an die Stadt für einen symbolischen Obolus zu übertragen, scheint aus Sicht des Landkreises, der Eigentümer dieser Immobilie ist, allerdings nicht machbar zu sein. Aktuell gäbe es bei der Kreisverwaltung zwar keine konkreten Nutzungspläne, wurde unserer Redaktion auf Anfrage mitgeteilt. „Ein Verkauf an die Stadt zu einem symbolischen Preis ist aber nicht möglich“, so die Auskunft. Das dürfe der Landkreis von Gesetzeswegen her nicht. „Für das Objekt selbst gibt es ein Verkehrswertgutachten vom August 2018“, heißt es. Hinsichtlich eines Verkaufs wäre man aber „prinzipiell verhandlungsbereit“.