Peter Fischer (rechts) und Lars Könitzer bereiten die Imbiss-Verkaufsstelle am Saalburger Strandbad für die Saisoneröffnung an diesem Mittwoch vor.

Imbissbetrieb in Saalburg unter strengen Auflagen

Es ist keineswegs als Scherz gedacht, sondern ein Halm, an den sich der Gastronom klammert: an diesem Mittwoch, 1. April, öffnet Peter Fischer am Strandbad in Saalburg seinen Kiosk. Für Badegäste ist es noch zu früh. Aber Arbeiter beispielsweise haben dort die Chance auf eine warme Mahlzeit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Wir möchten nicht als komplett totgesagt gelten“, verweist Peter Fischer auf die mehr als komplizierte Lage, vor der zurzeit sämtliche Gastronomen und Hoteliers stehen. In Saalburg ganz besonders. „Nur im Sommer verdienen wir das Geld, mit dem wir über den Winter kommen müssen“, erklärt der Inhaber des Strandcafés die Besonderheit des saisonalen Betriebes in dem Urlauberort am Thüringer Meer. Und da hatte es in den zurückliegenden Jahren schon genug Probleme gegeben. „Mal fehlte das Wasser im Stausee, dann war lange Zeit die Brücke komplett gesperrt gewesen und nun kommt auch noch diese Pandemie“, zählt Peter Fischer jene Unwägbarkeiten auf, die keiner der im Tourismus tätigen Gewerbetreibenden beeinflussen kann, aber irgendwie meistern muss. Ursprünglich für Badegäste gedacht Vor einigen Jahren schon hatte der Gastronom eine massive Holzhütte neben dem Strandcafé gebaut, in der es an nichts fehlt und die sogar alarmgesichert ist. Damit wollte er für Badegäste leichter einen Imbiss und Getränke anbieten, ohne dass diese erst direkt ins Café gehen müssen. „In den letzten Jahren fehlte mir allerdings das Personal, um diesen Imbiss betreiben zu können“, sagt Peter Fischer. Jetzt hat er alle derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben studiert und sich bei den Behörden erkundigt, um zu klären, ob der Imbiss betrieben werden darf. Unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften ist dies erlaubt. Einzuhalten sind die Mindestabstände der Kundschaft untereinander und nicht zulässig ist ein großer Biergartenbetrieb. „Es gibt aber bestimmt Arbeiter, die unterwegs sind, oder auch vereinzelte Spaziergänger, die gerne eine Bockwurst oder einen heißen Kaffee verzehren“, hofft Peter Fischer. Kein Ruhetag vorgesehen Gemeinsam mit seinem Koch Lars Könitzer wird täglich von 9 bis 16 Uhr die Imbissbude bewirtschaftet sein, ein Ruhetag ist nicht vorgesehen. „Ursprünglich hätte ich am 15. März die Saison im Strandcafé eröffnet“, sagt der Gastronom, „als sich abzeichnete, was auf uns zukommt, war mir empfohlen worden, ersteinmal abzuwarten. Und dann hieß es, dass alle Gaststätten geschlossen bleiben müssen.“ Bei ihm betrifft das vier festangestellte Arbeitskräfte sowie elf Aushilfen, die üblicherweise in der warmen Jahreszeit im Strandcafé beschäftigt sind. „Selbst wenn irgendwann die ersten Lockerungen kommen weiß niemand, wie die Saison weitergehen wird“, befürchtet Peter Fischer erhebliche Umsatzeinbußen, „denn nahezu jeden trifft diese Situation auch wirtschaftlich. Wer finanzielle Einschnitte verkraften muss, wird dann auch weniger Geld ausgeben können.“ Mit dem Imbissbetrieb hofft er, jetzt wenigstens zunächst einen seiner Mitarbeiter beschäftigen zu können.