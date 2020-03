Impfen eines der Themen am Gymnasium in Bad Lobenstein

„Falten Sie Ihre Hände zusammen. Welcher Daumen ist jetzt oben?“ – Die Zuschauer folgen der Aufforderung. Das lässt sich ständig wiederholen und stets wird es immer der gleiche Daumen sein, der oben liegt. Wenn man nun versucht, die Hände absichtlich so zu falten, dass mal der andere Daumen oben liegt, fühlt sich das sofort ungewohnt an.

Das kurze Feldenkrais-Experiment ist der Einstieg ins Thema Körpersprache, mit dem sich Abiturienten des Bad Lobensteiner Reichard-Gymnasiums eingehend befasst haben. Es ist eine von vier Seminarfacharbeiten, die für eine öffentliche Präsentation im Neuen Schloss herausgesucht worden waren. Selbstständig hatten die Abiturienten ihre Themen ausgewählt, Kontakte zu Betreuern in der Region gesucht und dann klar strukturiert die Ergebnisse ihrer Recherchen in Vorträgen zusammengefasst. „Interessant ist zu sehen, womit sich die Schüler alles beschäftigten“, sagte die Leiterin des Gymnasiums Andrea Schmidt.

„Schlüssel zur Persönlichkeit“

Das vom Physiker und Judosportler Moshé Feldenkrais erforschte Zusammenspiel zwischen Körperbewusstsein und geistiger Bewusstheit veranlasste die Abiturienten, einige Thesen aufzustellen. Beispielsweise, dass die Körpersprache „der Schlüssel zu unserer Persönlichkeit“ sei und der Mensch es aber verlernt habe, die Intuition der Körpersprache zu nutzen. Doch zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch zu Beginn des beruflichen Lebens könne die richtige Körpersprache von entscheidender Bedeutung sein. Noch ein abschließendes Beispiel, bei dem jedermann die Wirkung von Körpersprache selbst nachvollziehen kann: Wenn ein Pärchen händehaltend unterwegs ist, dann hat die Person mit der nach vorne geöffneten Handfläche die Führungsposition. Kann jeder selbst ausprobieren.

Gesetzeslage erläutert

Die Abiturienten wagten sich auch an durchaus brisante Themen. „Impfen im Kleinkindalter – präventive Schutzmaßnahme oder potenzielle Gefahr?“, mit dieser Frage setzten sich Vincent Groh, Maja Knörnschild, Lena Thiemann und Antonia Reinhardt auseinander. Wie aktuell das Impfthema werden sollte, hatten sie bei der Themenwahl noch gar nicht ahnen können. Denn inzwischen sucht die ganze Welt nach einem Impfstoff zur Eindämmung des neuen Coronavirus. Andere schlimme Krankheiten wie Masern, „ansteckender als Grippe und Ebola und nicht therapierbar“, ließen sich bereits wirksam bekämpfen. Nachdem es eine „Impfmüdigkeit“ gegeben habe und jetzt gesetzliche Regelungen zur Impflicht bestehen, die von den Abiturienten aufgeführt worden sind, ist auch auf die soziale Verantwortung eines jeden Einzelnen aufmerksam gemacht worden. Denn nicht jeder könne die Schutzimpfung in Anspruch nehmen, wie Schwangere oder Neugeborene. Je höher aber der Impfgrad sei, um so besser würden auch diese Mitmenschen geschützt.

Unterschiedliche Unterstützung

Impfgegner und -befürworter waren von den Gymnasiasten für die Seminarfacharbeit befragt worden. Doch etwas enttäuscht musste auch festgestellt werden, dass es von den angesprochenen Krankenkassen nur wenig Informationsmaterial zu diesem Thema gegeben hatte. Großartige Unterstützung gewährten hingegen die Agrargenossenschaft Friesau sowie die Firma Microtech Gefell für die Seminarfacharbeiten zu den Themen Glyphosat beziehungsweise Schall und Akustik.