In diesem Jahr kein Urteil zum Radweg bei Walsburg

Noch keine Entscheidung ist getroffen in der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Saale-Orla-Kreis und einem Planungsbüro im Zusammenhang mit den schweren Baumängeln am Saale-Radweg bei Walsburg.

Güteverhandlung bereits im März 2018

Ursprünglich war noch für dieses Jahr mit einer Entscheidung des Landgerichts in dieser zivilrechtlichen Auseinandersetzung gerechnet worden. Doch wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilte, werde jetzt erst im Januar 2020 mit einem Urteil gerechnet.

Ein Radweg, nicht geeignet für Radfahrer. Foto: Peter Hagen / OTZ

Bereits im März vorigen Jahres hatten sich die streitenden Parteien zu einer Güteverhandlung vor der 3. Zivilkammer des Landgerichts Gera getroffen. Seinerzeit hatte die Richterin aufgrund der Aktenlage angeregt, zu einer gütigen Einigung zu kommen. Dabei verwies die Richterin auf ein selbstständig geführtes Beweisverfahren, bei dem in einem Sachverständigen-Gutachten die gegenüber dem Planungsbüro gerügten Mängel bestätigt worden waren. Seitens des beklagten Planungsbüros aber wurden gegenüber dem Landkreis als Auftraggeber Vorwürfe erhoben, aus Kostengründen auf eine Baugrunduntersuchung vor dem Radwegbau verzichtet zu haben, was in der Folge zu den erheblichen Schäden geführt hätte.

UBV pochte auf Ursachenforschung

Mangels Entwässerung waren Teile des Radweges bereits kurz nach der Eröffnung weggebrochen. Die UBV-Fraktion im Kreistag, die sich ohnehin vor dem Bau des Radweges vehement gegen diesen Streckenverlauf ausgesprochen hatte, verhinderte, dass der Landkreis mit weiteren 100.000 Euro selbst die eingetretenen Schäden reparierte. Stattdessen sollten die Ursachen und Verantwortlichkeiten zweifelsfrei geklärt und Regressforderungen erhoben werden