Jeder ist wichtig – fast jeder

Die Landwirte waren im ersten Atemzug nicht „systemrelevant“. Gemeint ist die erste Regelung, mit der bestimmt worden war, welche Kinder nach Schließung sämtlicher Tagesstätten in den Notfalleinrichtungen betreut werden dürfen. Das ist immerhin schnell korrigiert worden. Inzwischen zählen auch jene Eltern zu den unerlässlichen, die täglich im Stall oder auf den Feldern dafür sorgen, dass es auch künftig volle Lebensmittelregale gibt.

Wobei diese Kategorisierung ohnehin schwierig ist. Denn in Krisen wie jetzt zeigt es sich, wie wichtig jeder an seinem Platz ist. Wobei ich da noch eine Ausnahme machen würde. Die AfD ist alles andere als systemrelevant. Zum Glück!

Als jetzt der Deutsche Bundestag in historischer Eile das milliardenschwere Hilfspaket beschlossen hatte, mit dem besonders kleineren Betrieben mit bis zu zehn Beschäftigten das wirtschaftliche Überleben ermöglicht werden soll, stimmten gerade einmal zwei AfD-Abgeordnete dafür. Die AfD-Fraktion, in ihrer Ideologie gefangen, war die einzige, aus der es Gegenstimmen und Stimmenthaltungen gegeben hat.

So viel also zu einer Partei, die sich als Vertreter des kleinen Mannes aufspielt, in der Stunde der Not aber dem Volk in den Rücken fällt. Ein Zitat von Altkanzler Helmut Schmidt bringt es auf den Punkt: „In der Krise beweist sich der Charakter.“