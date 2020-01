Jugendgerichtshilfe lässt Gericht in Bad Lobenstein warten

Richter, Staatsanwältin, Angeklagter und Verteidiger warten. Eigentlich soll die Hauptverhandlung gegen einen 20-Jährigen aus Bad Lobenstein beginnen, dem eine Sachbeschädigung vorgeworfen wird. Begangen im Sommer vorigen Jahres, als Heranwachsender. Daher hält es der Richter für erforderlich, dass die ordnungsgemäß geladene Jugendgerichtshilfe anwesend ist.

Anruf bei der Kreisverwaltung

Die entsprechende Mitarbeiterin reagiert aber erst nach einem Anruf im Schleizer Landratsamt und fährt los. Unterdessen verzögern sich sämtliche nachfolgende Prozesstermine an diesem Tag um eine Dreiviertelstunde. Als es endlich losgeht, trägt die Staatsanwältin zunächst den angeklagten Sachverhalt vor. Demnach soll der 20-Jährige in Saalfeld in einem Mehrfamilienhaus eine Hauseingangs- sowie eine Wohnungstür so schwer beschädigt haben, dass ein Gesamtschaden von über 4700 Euro entstand. Als Tatzeit kann nur ein Rahmen vom 28. Juni bis 19. Juli 2019 benannt werden. Dem jungen Mann war in der Sache ein Strafbefehl zugegangen, gegen den er Einspruch eingelegt hatte.

Angeklagter bestreitet Tatvorwurf

Der Angeklagte bestreitet die Tat: „Ich kann dazu nur sagen, dass ich das nicht gemacht habe.“ Er hatte zu einer Bewohnerin in dem Haus eine etwa halbjährige Beziehung, dort aber nicht gewohnt. Unterstellt wird, dass er eines Nachts in die Wohnung wollte, wohl aber nicht eingelassen worden sei. Daher soll er die Haustür aufgedrückt und heftig gegen die Wohnungstür geschlagen haben, dass dort zwei Löcher entstanden. Ein Polizist als Zeuge kann nichts zum Tathergang sagen. Die Polizei sei von der Bewohnerin der Wohnung gerufen worden, weil sie Angst vor dem Angeklagten gehabt hätte, der vor der Wohnung gestanden habe.

Landratsamt bedauert Versäumnis

Auch der Hauseigentümer sowie ein anderer Bewohner des Hauses können nichts zur Tataufklärung beitragen. Die Ex-Freundin des Angeklagten war nicht als Zeugin geladen worden, weil sich die Schwangere kurz vor der Entbindung befindet. Daher wird die Hauptverhandlung ausgesetzt und bekommt einen neuen Termin im Frühjahr.

Das Landratsamt bedauert unterdessen noch am gleichen Tag die Verspätung der Mitarbeiterin aus der Jugendgerichtshilfe. „Wir können versichern, dass dies eine Ausnahme war, dass auch diese Aufgabe durch unsere Behörde sehr ernst genommen wird und es keinesfalls als akzeptabel angesehen wird, dass durch eine solche Verzögerung Verhandlungen oder weitere Termine bei Gericht in Verzug geraten“, heißt es in einer Erklärung.