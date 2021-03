Die Polizei in Bad Lobenstein ermittelt gerade unter anderem gegen mehrere Jugendliche, die verdächtigt werden, am Busbahnhof randaliert zu haben. (Symbolbilder)

Jugendliche randalieren am Busbahnhof in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Mehrere Jugendliche werden verdächtigt, in Bad Lobenstein am Busbahnhof randaliert zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montagabend erhielt die Polizei in Bad Lobenstein die Mitteilung, dass offensichtlich mehrere Jugendliche am Busbahnhof randalieren würden und unter anderem schon eine Glasscheibe zu Bruch gegangen sein soll. Anschließend seien sie geflüchtet.

Polizisten konnten im nahegelegenen Park und im Stadtgebiet mehrere verdächtige Personen zwischen 19 und 33 Jahren antreffen. Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben, ob sich der oder die Täter unter ihnen befindet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663-431 0 oder über E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de zu melden.