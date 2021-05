Jugendliche ziehen randalierend durch Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterließ am Wochenende eine Gruppe von Jugendlichen in Bad Lobenstein.

Mit einer Gruppe von Randalieren musste sich die Polizei am Wochenende in Bad Lobenstein auseinandersetzen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst mehrere Personen gemeldet, die auf dem Bahnhofsvorplatz randalieren würden.

Vor Ort konnten die Beamten zunächst nichts feststellen, hörten dann jedoch Stimmen aus der Ardesiatherme. Dort hätten mehrere Personen im Außenbecken gebadet. Als sie die Beamten bemerkten, seien einige der Badenden geflohen. Einige Jugendliche konnte die Polizei jedoch stellen. Dann sei es zwischen den Jugendlichen und der Polizei zu einer Auseinandersetzung gekommen, worauf die Beamten Pfefferspray einsetzten. Laut Polizei blieben alle Beteiligten unverletzt.

Bei Tageslicht zeigte sich dann das ganze Ausmaß der Randale. So hätten die Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich des Vorplatzes sowie des Stadtparks unter anderem Busschilder umgebogen, sowie zahlreiche Glas-und Altkleidercontainer umgeworfen. Die genaue Höhe des Sachschadens sei bislang nicht bekannt. Es werde nun gegen die Jugendlichen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie gegen einen 18-Jährigen zusätzlich wegen Beleidigung ermittelt.