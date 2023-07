Katze in Bad Lobenstein entlaufen

Bad Lobenstein. Bino ist vielleicht auf dem Weg nach Friesau unterwegs

Die schwarz-weiße Katze Bino wird von ihren Besitzern in Bad Lobenstein gesucht. Zuletzt wurde sie am 11. Juni am Franz-Höhne-Weg gesehen, wo auch ihre Besitzer wohnen. „Auffällig ist, dass der Schwanz der Katze etwas verkürzt ist“, heißt es im Suchaufruf. Es könnte sein, dass sich die Katze auf dem Weg zu ihrem früheren Zuhause in Friesau aufgemacht hat.

Die Besitzer sind für jeden Hinweis unter Telefon 0175 /6830229 dankbar.