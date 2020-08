Kein Denkmalstag in diesem Jahr in Wurzbach

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals wird in Wurzbach nicht mit den gewohnten Aktionen beginnen. Sowohl das Technische Schaudenkmal „Heinrichshütte“ wie auch das Kunsthaus Müller planen während der Corona-Krise keine besonderen Aktionen.

In den Vorjahren wurde der Tag des offenen Denkmals in der Heinrichshütte dazu genutzt, um mit dem Herbstmarkt und mit regionalen Produkten Gäste anzulocken. Auf dem Markt im Innenhof wurden unter anderem Tonartikel, Öle, Salze und Kräuter sowie Weine und Liköre verkauft. Schaugießen und Führungen waren ebenfalls Teil des Programms.

„In diesem Jahr planen wir aber nichts für den Denkmalstag“, erklärt Museumsleiterin Jessica Neumann. Die dafür nötigen Vorgaben aufgrund der Corona-Krise könnten mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht eingehalten oder deren Einhalten überwacht werden.

Schaugießen in kleinen Gruppen

„Wir sind zwar froh, dass wir wieder Schaugießen anbieten können, aber für uns ist das schon teilweise sehr stressig“, so Jessica Neumann. Das Interesse – vor allem von Gästen und Urlaubern von außerhalb – sei groß. „Aber wir müssen die Gruppen für das Schaugießen klein halten.“ Daher bieten die Gießer bei besonders hohem Besucherandrang mehr Führungen an, als in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Auch das Kunsthaus Müller in Wurzbach wird in diesem Jahr auf eine Beteiligung am Tag des offenen Denkmals verzichten. „Es soll zwar einige Angebote im Internet geben, aber das ist nichts für uns“, so Galeristin Bärbel Müller.