Altengesees In den Werkstätten hergestellte Erzeugnisse können aber zu den Öffnungszeiten des Hofladens erworben werden.

Kein Tag der offenen Töpferei in Altengesees

An diesem Wochenende würde üblicherweise vielerorts wieder zum Tag der offenen Töpferei eingeladen. Doch auch diese Tradition musste ein zweites Mal abgesagt werden. In den Werkstätten des Christopherushofes in Altengesees soll trotzdem die Möglichkeit bestehen, dort hergestellte Töpfereiwaren unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen zu erwerben.