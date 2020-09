Gast mit Corona auf Polterabend - Hochzeit steht nun auf der Kippe

Nach der Teilnahme eines Corona-Infizierten an einem Polterabend in Harra werden am Wochenende wichtige Entscheidungen fallen.

Nach einem Polterabend am Donnerstag in Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) müssen 85 Gäste in Quarantäne. Ein Mann aus dem Landkreis Hof, der an der Feier teilnahm, erfuhr am Freitag, dass er SARS-CoV2 positiv ist. Damit besteht laut Mitteilung die Möglichkeit weiterer Corona-Infektionen im Saale-Orla-Kreis. Der Polterabend mit rund 85 Polternden fand in einem Festzelt statt. Während das Landratsamt nur die Gemeinde bekannt gibt, soll es sich nach Informationen unserer Zeitung um den Ortsteil Harra handeln. Zudem könnten nach uns vorliegenden Informationen bis zu 150 Gäste an der Party teilgenommen haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog