Kinderwünsche erfüllen im Bad Lobensteiner Diakonieladen

Auch in diesem Jahr soll mit einer Wunschbaum-Aktion Kinderwünsche in Erfüllung gehen. In dieser Woche wurde er zum siebten Mal in Bad Lobenstein aufgestellt. Der Baum steht in diesem Jahr im Diakonieladen Geben und Nehmen, Graben 1. Mit der Aktion sorgen die Mitarbeiter der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (Thinka) Saale-Orla und der Kirchenkreissozialarbeit dafür, dass Kinder aus bedürftigen Familien ein schönes Weihnachtsgeschenk erhalten.

„Es gibt zahlreiche Familien, die nicht genug Geld haben, um ihren Kindern die gewünschten Spielsachen schenken zu können“, sagt Anja Enke, seit 2016 Mitarbeiterin der Diakoniestiftung im Projekt Thinka Saale-Orla. „Mit dem Wunschbaum können wir diesen Mädchen und Jungen helfen. Wir freuen uns immer wieder, dass viele Menschen diese Aktion mittragen und danken schon herzlich für die Unterstützung.“

25 Wünsche am Baum

Die Mitarbeiter von Thinka leisten aufsuchende Stadtteilarbeit und begleiten Menschen, darunter auch Flüchtlinge durch individueller Beratung und Vermittlung zu Hilfsangeboten. Dabei treffen sie immer wieder auf Familien mit äußerst knappen finanziellen Möglichkeiten. Für die Wunschbaumaktion wurden an Kinder aus betroffenen Familien in der Bad Lobensteiner Grundschule, in den Kindergärten und auch in der Heilpädagogischen Wohnstätte für Kinder und Jugendliche in Wurzbach rote Herzen aus Papier verteilt.

Die Kinder durften einen Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro darauf schreiben und die Herzen im Diakonieladen Geben und Nehmen abgeben. Die Wünsche sind vielfältig: eine Schneekugel, eine Puppe, Lego-Bausteine, ein Schlafanzug, ein kleines Rennauto. All diese Herzen, insgesamt 25 Stück, wurden an den von Jens Baumann, von der Forstbetriebsgemeinschaft Obere Saale ausgewählten Baum gehängt und können dort nun von Wunscherfüllern entnommen werden. Spender, die gerne einem Kind, etwas schenken möchten, kommen in den Diakonieladen, pflücken ein Wunschherz vom Baum, kaufen das Geschenk, verpacken es schön und geben es zusammen mit dem Wunschherz im Diakonieladen Bad Lobenstein zur Weitergabe an die Kinder ab. Alles soll anonym bleiben – sowohl der vollständige Name des Kindes als auch des Spenders werden nicht benannt.

Coronabedingt wird die Geschenkübergabe in diesem Jahr nicht im Rahmen einer Weihnachtsfeier stattfinden. Die Mädchen und Jungen können die Geschenke im Diakonieladen abholen. Der Wunschbaum steht bis zum 11. Dezember im Diakonieladen.

Kaum war der Baum aufgestellt, kamen bereits die ersten treuen Wunscherfüller und nahmen Herzen ab.