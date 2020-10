Kläranlage Remptendorf größtes Vorhaben

Mit einem Verlust im Bereich Trinkwasser von 20.000 Euro sowie im Bereich Abwasser von 39.000 Euro hat der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (Walo) das Jahr 2019 abgeschlossen. Für das kommende Jahr sind Investitionen im Bereich Trinkwasser in Höhe von 1,6 Millionen Euro sowie im Bereich Abwasser von über 3,5 Millionen Euro vorgesehen.

In gelöster Stimmung konnte die Verbandsversammlung, bestehend aus den Bürgermeistern der Gemeinden Bad Lobenstein, Rosenthal am Rennsteig, Remptendorf, Saalburg-Ebersdorf und Wurzbach (Lehesten war abwesend) am Donnerstag die Entlastung erteilen.

872.000 Kubikmeter Trinkwasser verkauft

„Im Bereich Trinkwasser war der Verlust ursprünglich in Höhe von 35.000 Euro vorgesehen“, teilte die Walo-Betriebsleitung mit. Dass es letztlich 15.000 Euro weniger waren wäre durch Zinsanpassungen bei den vorhandenen Schulden gelungen, die von drei Prozent auf 0,5 Prozent gesenkt worden seien. Um 91.000 Euro, so wurde weiter berichtet, sind unterdessen die Umsatzerlöse gestiegen. Gut für den Trinkwasserabsatz sei das trockene Jahr 2019 gewesen. Unterm Strich sind 872.000 Kubikmeter Trinkwasser verkauft worden.

Zweiter Bauabschnitt in Oßla

Zu den größten Posten bei den Investitionsvorhaben im Bereich Trinkwasser gehört im kommenden Jahr die Erneuerung der Leitung zwischen Neundorf und dem Hochbehälter Hakenberg auf einer Länge von 2800 Metern, wofür eine halbe Million Euro veranschlagt sind. Etwa 100.000 Euro sind vorgesehen für den zweiten Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt Oßla, wo in diesem Jahr mit dem Straßenbau zugleich die Erneuerung der Trinkwasserleitung wie auch des Abwasserkanals einhergehen, wobei der Kanalbau mit weiteren 285.000 Euro zu Buche schlägt. Erneuert werden sollen zudem unter anderem das Trinkwasserortsnetz im Bereich Karl-Marx-Straße und Heinrich-Behr-Straße in Bad Lobenstein sowie im Bereich Steinbühl in Liebschütz.

Bessere Wasseraufbereitung in Röttersdorf

Ein Druckminderungsschacht in Schmiedebach, eine Kohlenstoffdioxid- sowie Chlordioxidanlage in der Trinkwasseraufbereitung Röttersdorf sowie Druckminderer in Weitisberga und Blankenberg sind weitere Bauvorhaben. Sanierungsmaßnahmen sind am Hochbehälter Heberndorf geplant. Im Bereich Abwasser ist der Kläranlagenbau in Remptendorf mit 2,6 Millionen Euro das teuerste Vorhaben, eine Million Euro sollen durch Fördermittel gedeckt werden. Ebenfalls in Remptendorf folgt der zweite Bauabschnitt am Regenüberlaufbecken im Bereich des Spielplatzes, für den 270.000 Euro veranschlagt worden sind.

Baupreise enorm gestiegen

„Die Erneuerungsrate bei unseren Trinkwassernetzen ist zu niedrig“, mahnte Walo-Geschäftsleiter Sten Meusel und wies zudem darauf hin, dass künftig deutlich mehr Bauleistungen durch die eigenen Mitarbeiter zu erbringen seien. „Die Baupreise sind in den vergangenen Jahren seit 2010 um 35 Prozent gestiegen“, so seine Feststellung.

Eine kleine Änderung gibt es bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Zweckverbandes. In denen wird jetzt darauf hingewiesen, dass zusätzlich anfallende Kosten durch die Beauftragung von Inkassounternehmen von den Schuldnern zu tragen sind.