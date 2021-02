Hotelinhaberin Bärbel Bockstahler hatte sich Gedanken gemacht, wie die geplante Kläranlage direkt am Stausee sogar zu einem Anziehungspunkt für Ausflügler gestaltet werden könnte. Gerne hätte sie offiziell erfahren, wie man zu dieser Idee steht.

Klärwerk für Saalburg bleibt am "Seeblick"

In diesem Jahr soll Baubeginn für die Kläranlage in Saalburg sein. Dabei wird am Standort unterhalb des Hotels "Seeblick" festgehalten. Die Suche nach Standort-Alternativen habe laut Zweckverband ergeben, dass diese wirtschaftlich nicht vertretbar seien.