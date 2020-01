Wurzbach. Johann-Strauß-Ensemble Leipzig spielt beim Neujahrskonzert der Kreissparkasse in Wurzbach

Klangvoller Einstieg ins neue Jahr

Die Kreissparkasse Saale-Orla lädt für Sonntag, 12. Januar, um 14.30 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert mit dem Johann-Strauß-Ensemble Leipzig in das Aparthotel „Am Rennsteig“ in Wurzbach ein.

Die Veranstalter versprechen einen fröhlichen und fulminanten Start ins neue Jahr. Das Motto des Konzertes ist „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“ Mit der Sopranistin Christine Bath und dem Tenor Viktor Sawaley an ihrer Seite sind zwei Gesangssolisten dabei, die in Wurzbach schon lange keine Unbekannten mehr sind.

Unterstützt werden die beiden durch Anke Rehfeld, der Leiterin des Ensembles, an der Violine sowie durch Tino Fiebig am Klavier. Weiterhin wird der Schauspieler Reiner Böhm vom Anhaltinischen Theater Dessau mit heiteren und besinnlichen Texten zum guten Gelingen des Konzertes beitragen.

Erklingen werden Melodien aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß. Ebenso werden Franz Lehar und sein berühmtes „Lippen schweigen“ aus der „Lustigen Witwe“ und weitere beliebte Melodien das Konzertprogramm füllen, auch Walzermelodien werden erklingen.

Eintrittskarten sind an der Veranstaltungskasse oder im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla, der Touristinfo Schleiz (Alte Münze) sowie unter www.wisentahalle.de erhältlich. Telefonische Bestellungen: Telefon 03663/46 10